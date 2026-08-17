Massimo Boldi, dopo la caduta parla la figlia Micaela: “Ecco come sta”

Massimo Boldi sta bene ed è tornato a godersi gli ultimi giorni di relax a Forte dei Marmi in compagnia della sua famiglia. Dopo la brutta caduta e il successivo ricovero in ospedale, i medici hanno dato il via libera alle dimissioni dell’attore, consentendogli di tornare in Versilia per il prosieguo della sua vacanza. A confermarlo è stata la figlia di Boldi, Micaela, che attraverso le pagine del settimanale Chi ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute dell’attore: “Papà Sta bene”.

Le parole della figlia

La figlia maggiore di Massimo Boldi ha raccontato anche cosa è successo lo scorso 13 agosto a Forte dei Marmi, quando l’attore è caduto a terra mentre stava camminando davanti al Caffè Principe. “Non era con amici ma stava con mia sorella Manuela, papà si stava godendo le vacanze in famiglia con noi tutti a Forte dei Marmi”, ha spiegato la donna smentendo la ricostruzione iniziale, che voleva Boldi in compagnia di alcuni amici. Micaela ha raccontato che Massimo Boldi stava passeggiando in centro al Forte con l’altra figlia Manuela, quando è inciampato ed è caduto.

Nell’impatto l’attore ha battuto il viso ea seguito della fuoriuscita di sangue dal naso, i soccorritori del 118 hanno deciso per il trasferimento all’ospedale Versilia in codice giallo per un sospetto trauma cranico. Nelle ore successive all’incidente Massimo Boldi era stato trasferito all’ospedale di Livorno nel reparto di neurochirurgia per accertamenti più approfonditi, che fortunatamente hanno escluso situazioni di pericolo. A seguito degli esiti positivi degli esami alla testa, infatti, Boldi è potuto tornare dalla famiglia in Versilia per concludere le sue vacanze in assoluta serenità.