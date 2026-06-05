Mia Savio, ecco chi è la fidanzata di Matteo Arnaldi che ha conquistato le tribune del Roland Garros

In queste giornate di Roland Garros in molti l'hanno notata sugli spalti. Si tratta di Mia Savio, attuale compagna del tennista italiano Matteo Arnaldi. La giovane ha postato con orgoglio alcune immagini del fidanzato impegnato sul campo da tennis parigino.

Ma cosa sappiamo di lei? Ventiquattro anni, classe 2002, biondissima e australiana di nascita. Mia è nata a Melbourne, ma ha radici italiane. Al momento si divide tra gli impegni come modella, content creator e imprenditrice.

La ragazza si è laureata alla RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology) e da lì è partito il suo progetto che intende unire la moda al benessere. Di recente ha lanciato sul mercato un nuovo brand di abbigliamento sportivo – OIVAS – unicamente dedicato alle donne. Fra i vari pezzi, anche abbigliamento per il tennis. I capi, prodotti a Bali, vengono creati utilizzando solo materiali riciclati.

Mia Savio e Matteo Arnaldi si sono conosciuti nel 2022, quando la giovane si trovava a Perugia per frequentare un corso di italiano alla School for Foreigners. Il padre di lei aveva degli amici in città e proprio grazie a loro è avvenuto l'incontro con Arnaldi, che in quel periodo partecipava a un Challenger in Umbria. I due si sono così visti per la prima volta, si sono presentati, poi c'è stata una cena a base di pizza. È stato il loro primo appuntamento. Da quel momento non si sono più separati.

Dopo due anni, la coppia ha deciso di trovare casa insieme a Montecarlo. Mia continua a lavorare e a recarsi spesso in Australia, tuttavia cerca sempre di esserci per il suo compagno, specie quando è impegnato in qualche torneo. Non sono mancati, negli anni, momenti difficili che i due hanno attraversato insieme, come quando il padre della ragazza è venuto a mancare e Arnaldi ha dedicato all'uomo la vittoria in Coppa Davis.

Poi, nel

settembre 2025, è arrivata la proposta di matrimonio. Non si conosce ancora la data precisa, tuttavia è stato tutto ufficializzato e pare che il giorno del sì arriverà dopo gli US Open. La coppia è già impegnata nei preparativi.