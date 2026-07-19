"Reverse Megxit", Harry vuole riavvicinarsi alla Corona, ma Willam è contrario: ecco perché

Segnali di disgelo da parte della Corona, che ha deciso di ricevere Harry e Meghan ad Highgrove House per un tè. Un incontro di cui si sa poco o nulla, ma che ha consentito alla famiglia di riavvicinarsi. I Duchi di Sussex hanno finalmente incontrato Re Carlo III e la Regina Camilla insieme ai figli Archie e Lilibet, e la speranza è che i rapporti possano finalmente riallacciarsi.

C'è però un problema nel viaggio di Harry e Meghan nel Regno Unito. Un problema non di poco conto. Si tratta del muro invalicabile eretto dal Principe William, primogenito di Carlo e futuro Re. La gelida reazione del Principe di Galles alla visita del fratello minore ha fatto più scalpore dell'incontro tra il Re e il "figliol prodigo". Mentre Harry e Meghan venivano ricevuti ad Highgrove House, William e Kate erano a un torneo di polo. Una mossa che, secondo alcuni, lascia poco spazio a interpretazioni.

Era il 2020 quando si parlava di Megxit. I Duchi di Sussex si sono spostati negli Stati Uniti, rinunciando alla Famiglia Reale, troncando ogni rapporto, generando non poco scalpore con certe loro dichiarazioni. A distanza di sei anni c'è stata un'evidente retromarcia per ragioni che, in verità, non conosceremo mai del tutto.

Nostalgia della famiglia? Ragioni di comodo? Prestigio? Fatto sta che di recente pare essere partito una sorta di piano di riavvicinamento alla Royal Family. Qualcuno lo chiama "Reverse Megxit". Questo piano prevede un riavvicinamento graduale alla Corona. Centrale è una villa in Portogallo acquistata da Harry e Meghan. La nuova proprietà permetterebbe ai Duchi di raggiungere in poco tempo Londra.

Arrivano voci da Montecito. Chi è vicino a Harry e Meghan riferisce di malumori, stanchezza, frustrazione. I due sposi reali non si sentono particolarmente graditi in terra statunitense. Insomma, il sogno americano è tramontato. Dunque si punta nuovamente a Londra e a tutto ciò che può offrire.

Ma, e il "ma" pesa come un macigno, potrebbe essere tutto inutile. Il Principe William, infatti, non vuole saperne di riallacciare i rapporti col fratello minore. Chiaramente si tratta soltanto di indiscrezioni, non abbiamo dichiarazioni ufficiali dell'erede al trono, che non potrebbe sbilanciarsi fino a questo punto. A confermare questa ipotesi è l'atteggiamento del primogenito di Carlo e Diana.

William non dimentica l'intervista concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Così come non si è lasciato alle spalle gli accordi multimilionari che i Sussex hanno strappato ai media grazie al loro status reale, sfruttando la loro vicinanza alla Corona. C'è stata poi la pubblicazione di Spare, il libro di Harry. E il confronto/duello nei giardini di Frogmore, subito dopo i funerali del nonno Filippo.

Il solco è ampio. Alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo, i due fratelli non si sono neppure guardati. Harry non ha forse ancora compreso la personalità del fratello maggiore. William – almeno da quanto traspare all'esterno – ha un'indole severa, intransigente.