L’ipnosi, il lavoro e la paura degli amici: il nuovo dramma amoroso di Jennifer Aniston, la Rachel di Friends

La vita sentimentale di Jennifer Aniston - che i più conoscono soprattutto per la sua partecipazione alla sitcom Friends nei panni di Rachel - è sempre stata al centro dell’interesse di media e spettatori. I riflettori si sono accesi alla fine degli anni Novanta, nel pieno della messa in onda di Friends, quando la Aniston ha cominciato a uscire con Brad Pitt. Il sex symbol di Hollywood con l’attrice che rappresentava un po’ il prototipo della ragazza della porta accanto ha fatto sognare moltissimi fan dei due, che poi si sono sposati nel 2000. Le nozze, però, non sono durate a lungo perché, come è noto, Brad Pitt ha tradito la consorte con Angelina Jolie. Da quel momento in poi, la vita sentimentale di Jennifer Aniston è diventata un vero e proprio argomento di discussione: chi cercava i segni del suo cuore spezzato, chi ancora oggi sogna il ritorno tra le braccia di Brad Pitt. E poi le relazioni finite, il non essere riuscita a diventare madre, i pettegolezzi sulle frequentazioni: che le piaccia o meno, Jennifer Aniston è sempre nell’occhio del ciclone.

E lo è anche adesso, mentre sembra felice all’interno della sua nuova relazione con l’ipnotista Jim Curtis. I due stanno insieme da poco più di un anno, da quando sono stati fotografati insieme lo scorso anno a Mallorca, in Spagna. Come ha raccontato lo stesso Curtis - che su Instagram conta già più di un milione di followers - lui e Jennifer Aniston si sono conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune. La loro relazione sarebbe cominciata come amici: sempre Curtis racconta in un’intervista a People che per conquistare la Aniston “ci è voluto molto tempo. Abbiamo parlato per tantissimo tempo e così ci siamo avvicinati”. Tuttavia proprio nelle ultime ore sono emersi dei dettagli che potrebbero svelare il lato oscuro di una relazione che sembrava in realtà una favola.

Sebbene Jennifer Aniston abbia ammesso proprio recentemente di sentirsi felice come non lo era da tempo, alcune indiscrezioni farebbero emergere una situazione ben diversa. Secondo una fonte vicina all’attrice, infatti, gli amici sarebbero molto preoccupati per Jennifer Aniston: a quanto sembra, infatti, la relazione con Jim Curtis la starebbe allontanando dalla sua carriera e isolando dalle persone a lei care. Gli amici dell’attrice, infatti, avrebbero notato come la Aniston stia investendo più energie nel promuovere la carriera dell’ipnotista che la propria. Addirittura sembrerebbe che l’ex star di Friends abbia mostrato un certo interesse per cominciare a formarsi per intraprendere la carriera di ipnoterapeuta ed essere così ancora più inglobata nel mondo di Jim Curtis. Questa preoccupazione sarebbe emersa dopo che Jennifer Aniston - che rivedremo presto nella nuova e ultima stagione di The Morning Show - ha annunciato che farà da mediatrice alla presentazione del nuovo libro di Curtis il prossimo settembre a New York. In questo modo metterebbe al servizio del fidanzato la sua fama, il suo pubblico abituale e la certezza di vendere più copie proprio grazie alla relazione con un’attrice tanto famosa e amata. Questo, insieme alla news che Jennifer Aniston ha abbandonato il suo ruolo di produttrice e attrice dell’adattamento televisivo del libro Sono contenta che mia mamma è morta, sarebbe un sintomo di quanto la donna sia diventata così dipendente dal nuovo compagno da voler quasi rinunciare alla sua carriera per seguire lui.