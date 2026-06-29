Serena Williams torna a Wimbledon da regina: villa da sogno a Londra da 40mila sterline a settimana

Il ritorno di Serena Williams a Wimbledon non passa inosservato. A quattro anni dall'ultima apparizione nel tabellone del singolare, la 23 volte campionessa Slam è pronta a calcare nuovamente i campi in erba dell'All England Club, dove esordirà contro l'australiana Maya Joint dopo aver ottenuto una wild card. E, come da tradizione, ha scelto di vivere questa nuova avventura senza rinunciare al comfort.

Una villa di lusso nel cuore di Londra

Per preparare il suo rientro, l'ex numero uno del mondo ha soggiornato in una prestigiosa villa Airbnb nel quartiere londinese di West Kensington, una proprietà distribuita su sette piani con sei camere da letto, terrazza panoramica, una grande vasca da bagno freestanding e raffinati lampadari di cristallo. L'abitazione, dal valore di circa 40mila sterline a settimana, ha ospitato Serena anche durante il torneo del Queen's, tappa di preparazione in vista di Wimbledon.

Le foto su Instagram

Lo scorso 17 giugno la campionessa americana ha condiviso alcune immagini della residenza sul proprio profilo Instagram, ringraziando Airbnb per l'ospitalità. "Un po' di tranquillità è sempre benvenuta durante la settimana del torneo", ha scritto nella didascalia che accompagna le fotografie, nelle quali appare mentre si concede un momento di relax, passeggia negli spazi esterni della villa e si affaccia dal balcone immerso nel verde. Il proprietario della casa ha risposto pubblicamente al messaggio, scrivendo: "È stato un privilegio ospitarvi e siamo lieti che la nostra casa vi abbia offerto un po' di tranquillità durante la settimana del torneo".

Il ritorno di Serena Williams dopo quattro anni

Sette volte vincitrice di Wimbledon, con l'ultimo successo conquistato nel 2016, Serena Williams ha deciso quasi all'ultimo momento di tornare a disputare il singolare femminile e anche il torneo di doppio insieme alla sorella Venus.

Il suo ritorno rappresenta uno deglidell'edizione 2026 dello Slam londinese, con la campionessa americana pronta a inseguire un'altra pagina di storia in uno dei tornei che più hanno segnato la sua straordinaria carriera.