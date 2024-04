“Il successo di Belve? Mi mette ansia”. Francesca Fagnani si rivela

Il suo programma è arrivato in sordina sulle reti Rai ma in pochissimo tempo ha avuto un successo che nessuno, compreso l’iconica conduttrice, si sarebbe mai aspettato. Infatti, proprio la puntata in onda su Rai Uno lo scorso martedì, ha totalizzato ascolti da capogiro mai visti fino a quel momento, consacrando definitivamente il “mito” di Francesca Fagnani. La giornalista arriva al suo momento d’oro dopo “anni di gavetta” – come ricorda sempre durante le interviste che rilascia ai quotidiani – e lo ha fatto con uno show originale e pungente che è diventato chiacchieratissimo sui social. E, complice l’intervista a Fedez, Matteo Salvini e Francesca Cipriani – questi sono solo alcuni dei personaggi apparsi in tv nelle ultime puntate –, la giornalista si gode il suo inaspettato successo. E lo racconta anche tra le pagine di Oggi, in un’intervista pubblicata sul magazine, in cui Francesca Fagnani parla senza freni sul suo programma e delle vittorie che ha ottenuto. Più di tutto, si lancia anche in una critica all’intervista di Fedez.

Nonostante il momento che sta vivendo. La giornalista continua a tenere i tacchi ben saldi così da non perdere il focus e l’attenzione sui suoi impegni lavorativi. “ Per come sono fatta tendo ad aver paura di non essere all’altezza su tutto quello che mi sta succedendo – rivela a Marianna Aprile, che ha curato l’intervista -. La sola reazione che ho è un’ansia che mi porta a lavorare il triplo. Ho visto salire e scendere rapidamente persone ben più importanti di me e questo mi ricorda sempre che “successo”, in fondo, è sinonimo di participio passato ”, aggiunge. Ma non parla solo di Belve. Questo momento per Francesca Fagnani è importante per fare il sunto sulla sua gavetta instancabile. Dai primi passi con Giovanni Minoli poi la collaborazione con Michele Santoro. “ E’ stata la cronaca, quella vera, dura e anche pericolosa il mio primo amore ”. Parlare di criminalità organizzata non è semplice ma la compagna di Enrico Mentana proprio sull’argomento ha dedicato il suo primo libro, dal titolo Mala - Roma criminale. “ La criminalità è il tema su cui lavoro da sempre. Il libro è una tappa importante di questo percorso ”.