Ferragni-Fazio vs Fedez-Fagnani: lo scontro tv (a distanza) spiegato in 10 punti

Chiara Ferragni da Fabio Fazio, Fedez da Francesca Fagnani. A distanza di poco più di un mese l'una dall'altro, le due metà dei Ferragnez hanno rilasciato una delle loro rare interviste televisive. Ma già dagli interlocutori è facile capire quali siano stati gli obiettivi a monte dei due nel mostrarsi in tv. Certo, Fagnani non è stata particolarmente incisiva con il rapper, ma in effetti da qualche intervista a questa parte ha perso quel "graffio" che ha fatto la sua fortuna. Tuttavia, rispetto all'intervista "catechizzata" di Fazio all'influencer è stata senz'altro più vivace. Sicuramente anche più sincera e meno romanzata. Tra Fedez e Ferragni è tornata a esserci quella distanza che all'inizio della loro relazione aveva fatto dire a molti che non sarebbero durati perché troppo diversi.

Una distanza che negli anni si è ridotta con l'appiattimento del rapper sullo stile della moglie ma che ora si sta nuovamente allargando, con Fedez che si sta riprendendo i suoi spazi. Ma quali sono state le differenze più marcate nelle due interviste?