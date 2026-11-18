“Esprimo grande soddisfazione per la scelta del Governo di indicare Remo Morzenti Pellegrini alla presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione. Un profilo di grande competenza giuridica ed esperienza istituzionale, maturate alla guida dell’Università di Bergamo e nel suo impegno alla Scuola nazionale dell’amministrazione”. Così Carolina Lussana, presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sull’avvio della procedura di nomina deliberato dal Consiglio dei ministri.

“Con Morzenti Pellegrini condivido le radici bergamasche e ho avuto modo di collaborare per la formazione dei giudici tributari, apprezzandone la preparazione, la disponibilità al confronto e l’attenzione alla qualità delle istituzioni. A lui rivolgo i miei migliori auguri per il percorso che si apre, nella convinzione che saprà mettere la propria esperienza al servizio di un’Autorità chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per la legalità e la fiducia nelle istituzioni”, conclude Lussana.