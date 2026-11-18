La Banca centrale europea è in allerta sui bond delle società tecnologiche e sull’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato. Emerge dal rapporto di stabilità finanziaria dell’istituto di Francoforte, pubblicato ieri, secondo il quale la stabilità finanziaria nell’area euro fronteggia tre rischi elevati: una correzione delle boom finanziario dell’intelligenza artificiale, le tensioni geoeconomiche e gli squilibri di bilancio pubblico nelle maggiori economie avanzate». La presidente Christine Lagarde, in uscita a febbraio con lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos favorito per succederle, intervenendo a un evento a New York ha stemperato senza calare troppo il livello d’attenzione: «Alla Bce non la chiamiamo una bolla», ma le valutazioni legate all’intelligenza artificiale sono «molto ambiziose» e potrebbero subire una correzione. «Abbiamo già assistito - ha osservato Lagarde - a una significativa correzione dei prezzi nelle ultime settimane». Molto dipenderà da quanto le aspettative sugli utili futuri saranno allineate.

L’alert si estende anche ai titoli di Stato con un bersaglio in particolare: la Francia. «Lo spread tra i titoli decennali francesi e tedeschi è aumentato in modo significativo» perché «i mercati stanno prezzando sempre più il rischio politico in vista delle importanti elezioni del 2027». Intanto la Bce valuta di raddoppiare dall’1 al 2% la riserva obbligatoria delle banche, ossia la liquidità da depositare senza interessi presso la banca centrale. La misura, in discussione il 25 novembre, consentirebbe all’Eurosistema di risparmiare 4,4 miliardi l’anno. Slittano a domani le candidature per sostituire Isabel Schnabel nel board di Francoforte e Philippe Lane come capoeconomista. La Germania, dal canto suo, sosterrà la candidatura di Markus Brunnermeier.