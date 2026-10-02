Assolombarda firma accordo a Dubai: più commercio

Più opportunità e relazioni commerciali oltreconfine.

È il senso delle missioni di Assolombarda, l’associazione di imprenditori (Confindustria) che rappresenta gli interessi di oltre 7.000 aziende del quadrilatero lombardo (province di Milano, Lodi, Pavia Monza e Brianza). Dopo il Canada, gli Usa e il Mercosur, in questi giorni, e per la seconda volta, il presidente di Assolombarda Alvise Biffi insieme con i rappresentati di 20 imprese lombarde è in trasferta negli Emirati Arabi. Assolombarda ha sottoscritto un accordo con Dubai Chambers, l’organizzazione che si occupa di imprese a Dubai. L’intesa mira a promuovere le relazioni commerciali, gli investimenti bilaterali, a rafforzare il coinvolgimento tra le comunità di Dubai e dell’Italia aprendo nuove vie di partnership e cooperazione tra aziende in settori di comune interesse. La firma si è svolta alla presenza di Mohammad Ali Rashed Lootah, presidente e ceo di Dubai Chambers, di Lorenzo Fanara, Ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, e del Presidente di Assolombarda, Alvise Biffi, con la partecipazione di 20 rappresentanti di aziende associate ad Assolombarda. La trasferta ha esplorato le possibili opportunità di cooperazione e di interesse reciproco in diversi settori. Il presidente di Dubai Chambers, Ali Rashed Lootah, ha confermato l’impegno «a indagare i settori prioritari e a costruire partnership sostenibili che rafforzino la competitività e supportino l’espansione internazionale». Alvise Biffi ha affermato che «l’accordo trasformerà il tradizionale commercio bilaterale in una partnership sistemica. Si punterà a rafforzare le reti dedicate alle imprese familiari e si lancerà una tavola rotonda annuale per garantire una cooperazione continua. Infine, Assolombarda aprirà presto una sede operativa a Dubai».

Nel 2025 il commercio bilaterale non petrolifero ha raggiunto i 51,1 miliardi di Aed, registrando una crescita del 18% rispetto al 2024.