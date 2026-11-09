Bollette, approvato il decreto bis: tetto al gas delle centrali, chi beneficia degli sconti e quando partono

“A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora”. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, presenta così il decreto Bollette bis, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre, dopo due rinvii. Il provvedimento punta ad alleggerire la spesa elettrica di famiglie e imprese intervenendo sul costo del gas utilizzato dalle centrali. Ecco come funziona e da che cosa dipenderà il beneficio nelle fatture.

Che cosa prevede il decreto?

Il cuore dell’intervento è un tetto al gas utilizzato dalla generazione termoelettrica. L’obiettivo è contenere il costo del combustibile impiegato dalle centrali e ridurre, attraverso questo meccanismo, il prezzo dell’elettricità all’ingrosso. Il provvedimento non fissa quindi un limite alla tariffa del metano consumato in casa per riscaldamento e cucina. Prevede invece compensazioni ai produttori: il finanziamento di questi rimborsi contribuisce a determinare quanto del vantaggio arriverà ai consumatori.

Chi sono i beneficiari?

I benefici attesi riguardano soprattutto famiglie e imprese con contratti elettrici a prezzo variabile, nei quali la componente energia segue le quotazioni del mercato. Per chi ha un’offerta a prezzo fisso, invece, il calo dei valori all’ingrosso non modifica automaticamente la tariffa concordata. Il tipo di contratto è dunque decisivo per capire gli effetti sulla propria fornitura. Il meccanismo interviene sul mercato elettrico e segue un percorso diverso dai bonus riconosciuti in base all’Isee.

Quando partono gli effetti?

La partenza annunciata dal ministro è gennaio 2027: il via libera del Consiglio dei ministri non comporta uno sconto immediato sulle fatture di novembre e dicembre. Per i clienti interessati, il beneficio dipenderà dal trasferimento della riduzione dei prezzi all’ingrosso alla componente energia della bolletta, secondo le condizioni della propria offerta. Il calendario di fatturazione e il periodo dei consumi saranno quindi essenziali per leggere gli effetti dell’intervento nelle singole forniture.

Quanto si può risparmiare?

La riduzione media di 15 euro/MWh annunciata dal governo non equivale a uno sconto di 15 euro su ogni bolletta. Il risultato dipenderà da consumi, contratto e costi delle compensazioni. Nell’analisi pubblicata il 6 novembre, prima dell’approvazione, il think tank ECCO stimava un risparmio di 17 euro annui per una famiglia con consumi di 2.700 chilowattora. Si tratta di un calcolo che riguarda il meccanismo precedente al via libera: non è una somma riconosciuta ai clienti né una quantificazione definitiva dei benefici.