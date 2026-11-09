I due Jesus

Ora che Jesus De Miguel è stato salutato con l’amore che meritava, ora che il Tenerife - la sua squadra - ha fatto sapere che sosterrà le spese per far studiare la sua piccola bambina fino alla maggiore età, ora che tutti ci siamo alzati per fare un minuto di silenzio e imprecare alle sfighe della vita, è arrivato il momento di andare avanti. Ricominciare senza dimenticare. E soprattutto pensare anche all’altro Jesus della storia. Ovvero Owono.

Un’inchiesta è in corso, e avrà tante cose da chiarire. Eppure ormai, come sempre, il portiere dell’Andorra è, socialmente, un morto che cammina. Condannato per l’eternità dal tribunale del web che è arrivato ad augurare l’estinzione di tutta la sua famiglia. Nessuno di quelli che l’ha fatto ha ovviamente visto il video, o magari - girano anche quelli sui social - di quanti interventi simili o peggiori sono stati fatti su un campo di calcio. Le immagini sono chiare: l’impatto è stato pesante perché nessuno dei due Jesus guardava l’altro. Occhi sulla palla, grande velocità, l’imprevedibilità di scontrarsi impattando l’unico punto in cui un colpo può diventare letale. E’ già successo una volta.

Trentaquattro anni fa in una pista di hockey italiana, partita CurmAosta-Gardena: un colpo di bastone come tanti sul petto - punito peraltro con una penalità minore -, un millisecondo di fibrillazione, la morte di Miran Schrott, 19 anni. Ma allora non esistevano i social, fu un tribunale vero a decidere la sorte di Jimmy Boni, alla fine condannato per omicidio colposo involontario a tre mesi di carcere, pena poi convertita in una sanzione pecuniaria. Jimmy ha poi continuato la sua carriera di giocatore e allenatore, ma in questi casi c’è una “fine pena mai”, quella interiore.

Ecco, pensiamo per almeno una volta come ci sentiremmo se ci fosse capitato una cosa del genere. Saremmo torturati da noi stessi e avremmo bisogno di aiuto. Owono ha già rinunciato alla convocazione della sua nazionale e sta pensando, a 25 anni, di abbandonare il calcio. Non smette mai di piangere, dicono gli amici, “sono i giorni più difficili della mia vita” fa sapere in un comunicato. Poteva fare qualcosa di diverso? Se lo sta sicuramente chiedendo, senza bisogno che glielo dicano gli altri. E purtroppo ogni risposta non può riportare in vita De Miguel.

E allora, solo per questo, smettiamo di giudicare, rispettiamo il dolore per chi se n’è andato e la sofferenza di chi è rimasto. Jesus è morto, evitiamo di crocefiggerne un altro.