Il Cdm ha approvato il decreto legge Bollette, Pichetto Fratin: “15 euro in meno al megawattora”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Bollette, “con disposizioni urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas”.

Pichetto: “Da gennaio riduzione media 15 euro/mwh”

“Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.“

Il provvedimento - ha spiegato Pichetto - è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia”.

Il decreto Bollette secondo il Mase ”prevede una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato perla produzione termoelettrica".

La misura approvata oggi dal Consiglio dei ministri “è stata definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea” ed è “finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità“.

Ok anche al Dl Infrastrutture

Accanto alle norme sull’energia, il Cdm ha varato il nuovo dl Infrastrutture, contenente una pluralità di interventi curati dal ministro Matteo Salvini. La prima novita rilevante riguarda la revisione della finanza di progetto nel partenariato pubblico-privato (Ppp): con il superamento dell’articolo 193 del Codice dei contratti pubblici viene abolito il diritto di prelazione, adeguando l’ordinamento italiano agli orientamenti dell’Unione Europea per garantire continuita nei cantieri e nei servizi locali.

Il decreto interviene poi sul nodo trasporti e insularità, stanziando fino a 10 milioni di euro per il 2026 a sostegno della continuita territoriale aerea della Sardegna, duramente colpita dall’aumento dei carburanti per l’aviazione.

Sul fronte portuale e della logistica, vengono allocati 35 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per la realizzazione del nuovo deposito di Gnl e Bio-Gnl nel porto di Vado Ligure, mentre lo scalo di Gallipoli entra ufficialmente nell’Autorita di Sistema Portuale del Mar Ionio (Taranto).

Infine il provvedimento riserva un forte segnale al sociale: il Fondo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati (non assegnatari della casa coniugale e con figli a carico fino a 21 anni) sale da 20 a 50 milioni di euro per il 2027, con un incremento di 30 milioni per rispondere all’elevato numero di richieste registrate.