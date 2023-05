"Pronti a intervenire". Cosa sta succedendo sulle nostre bollette

Dopo alcuni mesi di riduzione, il gas ha subito un nuovo aumento e nei consumi di aprile ha raggiunto il +22.4%, come indicato da Arera, rispetto al mese precedente. In una nota, il Mef spiega che il governo " continua a monitorare costantemente l'oscillazione dei prezzi energetici e il Mef è pronto a intervenire a sostegno di famiglie e imprese nel caso di aumenti significativi e repentini ". Viene poi precisato che " l'ultimo decreto contro il caro bollette ha seguito, come in precedenza, i suggerimenti di Arera negli interventi previsti ".

L'aumento del prezzo del gas sulle bollette di aprile è il frutto della riduzione dei sussidi che il governo aveva elargito nei mesi precedenti per far fronte agli aumenti e mantenere calmierata la spesa delle famiglie nel mercato tutelato. Ora che i prezzi stanno rientrando in range di normalità, come certifica la riduzione del 3% all'ingrosso, il governo sta gradualmente eliminando il supporto, com'era previsto fin dall'inizio. Ovviamente, come si sottolinea anche nella nota del Mef, non si escludono nuovi interventi in caso di nuove impennate.