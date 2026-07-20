Regno Unito, Starmer esce di scena: "Lascio un Paese migliore". Entra Burnham: "Riportiamo la speranza"

Il Regno Unito volta pagina con l’avvicendamento ufficiale tra Keir Starmer e Andy Burnham. Una transizione maturata oggi dopo una lunga fase di tensione interna, con il premier uscente indebolito dalle divisioni nella formazione laburista, dalla perdita di consenso elettorale e dalle critiche sulla direzione politica del governo.

Burnham torna così al centro della scena dopo le esperienze accanto a Tony Blair e Gordon Brown. Un’ascesa che ha il sapore della rivincita: sconfitto nella corsa alla leadership del Labour nel 2015, battuto da Jeremy Corbyn, è riuscito a costruirsi un percorso nuovo e autonomo.

Burnham ha definito la sua agenda come una possibile trasformazione profonda della politica britannica, puntando su una versione socialista-pragmatica: maggiore ruolo dello Stato nei settori strategici, ma collaborazione con imprese e investitori privati. Starmer, intanto, si è dimesso formalmente da Primo Ministro durante un incontro con il re a Buckingham Palace, dopo il suo commiato pubblico.

Starmer ha affermato di lasciare il numero 10 con "buona condotta" e "un sorriso". Il premier uscente ha concluso il suo discorso affermando che gode del suo pieno sostegno. “Ora passo il testimone ad Andy Burnham e gli auguro ogni successo. Ha il mio pieno sostegno. E infine, desidero ringraziare ancora una volta la mia famiglia, Vic e i nostri figli, il mio team, tutto il personale qui e in tutto il Partito Laburista, tutti coloro che lavorano a Downing Street e nella pubblica amministrazione”.

Burnham ha, invece, confermato di avere in programma "misure immediate" per aiutare le persone ad affrontare il costo della vita. “Giudicatemi tra sei, dodici mesi, se sarò ricaduto nelle vecchie abitudini [della politica convenzionale]. Cercherò davvero di evitarlo. La politica ha bisogno di un limite. Quello che abbiamo fatto finora non ha funzionato. Questo è il mio punto di vista. È un decennio che non ha funzionato. Continuiamo così o proviamo a fare le cose in modo diverso? Io cercherò di fare le cose in modo diverso”.

Sulle sue mosse in economia, ma non solo, ha aggiunto: “Qui si cela una critica più sofisticata di quanto alcuni pensano. Credo che sia necessario ripensare il modo in cui gestiamo le cose per adottare un approccio diverso alla spesa pubblica e alla gestione dell'economia, concentrandosi maggiormente sugli investimenti precoci, sugli interventi tempestivi, sul creare le condizioni per il successo delle persone e molto meno sul pagare per il fallimento”.

Burnham ha poi raggiunto Downing Street. Ad attenderlo almeno un centinaio di persone, tra cui anche alcuni bambini. Il neo premier si è concesso poi alle telecamere con il suo primo discorso ufficiale: ha affermato che il suo governo adotterà un approccio di "interruzione del circuito", introducendo "i più grandi cambiamenti degli ultimi 40 anni" tra gli applausi che lo hanno interrotto senza sosta.

“Sono profondamente consapevole di essere la sesta persona negli ultimi dieci anni a percorrere questa strada – il settimo primo ministro dal 2016 – il che rende questo un momento di riflessione e di nuovi propositi. È necessario che la mia generazione di politici alzi il livello e si impegni per affrontare la nuova sfida. La Gran Bretagna deve dimostrare al mondo che possiamo ritrovare la nostra stabilità, e questa è la nostra sfida: far funzionare la politica, farla funzionare meglio. So che la gente in patria è stufa della politica”, ha tuonato.

Intanto, il nuovo premier britannico ha annunciato che i piani relativi al costo della vita saranno annunciati domani, mentre il suo piano decennale sarà presentato entro la fine dell'anno. Ha poi così concluso il suo discorso: “Metterò la cura delle persone al centro di tutto ciò che faccio. Darò il massimo e vi chiedo di unirvi a me.

Costruiamo un nuovo senso nazionale di unità, di scopo comune e di positività. Facciamo in modo che questo sia il momento in cui la Gran Bretagna ricomincia a credere, il momento in cui riportiamo la speranza. Grazie mille a tutti”.