Trump tende la mano a Meloni: “Rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta”

“Il mio rapporto con Giorgia Meloni? Molto buono”. Donald Trump torna sui rapporti tra Roma e Washington e sul legame con la premier italiana: “Mi è sempre piaciuta”, ha detto il tycoon rispondendo a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio.

Le tensioni tra Trump e Meloni

Il messaggio di Trump arriva dopo un anno complesso nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Già a marzo scattano le prime scintille con il “no” all’uso della base militare di Sigonella nel corso delle operazioni americane in Iran.

La vera rottura si consuma però a metà aprile con l’affondo del tycoon contro Papa Francesco, colpevole, secondo il presidente, di aver condannato apertamente il conflitto con l’Iran. In quell’occasione Giorgia Meloni si schiera con il pontefice, definendo le parole di Trump “inaccettabili”. Pochi giorni dopo, il presidente torna ad attaccare l’Italia dicendo di essere rimasto “scioccato e deluso” dalla premier italiana: “La pensavo diversa, sull’Iran non mi ha aiutato”.

Dopo settimane di gelo, il nuovo scontro si consuma sullo sfondo del G7 di Evian e della foto che Meloni e Trump avrebbero fatto durante il vertice. Raggiunto telefonicamente, il presidente racconta che la premier lo ha “implorato e supplicato” di fare una foto insieme e che lui ha detto sì solo perché “gli faceva pena”. Alla rivelazione, la presidente del Consiglio replica che le parole di Trump sono “totalmente inventate”, sottolineando chiaramente: “Né io né l’Italia imploriamo mai nessuno!”. Per protesta, il ministro degli Esteri Antonio Tajani annulla il suo viaggio istituzionale a Miami.

La nuova apertura del presidente

Qualche settimana dopo arriva un nuovo scambio tra i due, stavolta sui social, con Trump che su Truth afferma che la popolarità di Meloni è in forte calo e che la premier cerca la sua amicizia per recuperare consensi. Meloni, dal canto suo, si limita a replicare che il post di Trump è solo un attacco “immotivato e senza senso”.

Oggi, dopo mesi di silenzio, arriva la nuova apertura del presidente.