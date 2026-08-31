Il socio e la sede legale. La rete di De Rosa col gruppo “terrorista”

Si fa sempre più grave il ruolo di Paolo De Rosa, responsabile del dipartimento digitale dei governi Gentiloni, Conte e Draghi, oggi funzionario della Commissione Ue e consulente del Pd, nell’organizzazione Autistici/Inventati designata come gruppo terroristico dal Dipartimento di Stato americano.

L’associazione AI Odv di cui è fondatore infatti non solo raccoglie i fondi per Autistici/Inventati ma è un’entità sovrapponibile al collettivo, al punto che sul sito dell’organizzazione si legge «i nostri server sono legalmente gestiti da Associazione AI Odv».

Proprio leggendo l’atto notarile dell’associazione emergono alcuni elementi sorprendenti. Tra i soci di De Rosa compare infatti Ronny Brusetti, nato a Milano nel 1976. Brusetti non è una persona qualsiasi come racconta un articolo pubblicato il 16 febbraio 2019 su Il Fatto quotidiano dopo lo sgombero del Centro sociale L’Asilo occupato a Torino intitolato Macerie e il network dell’antagonismo 2.0.

A fornire supporto informatico alla rete anarco-insurrezionalista è il blog Macerie, registrato sul sito autistici.org il cui dominio fa capo all’associazione Investici. Il rappresentante legale dell’associazione registrata nel 2001, scrive il Gip nell’indagine sul centro sociale torinese «è Ronny B. a carico del quale si annoverano numerosi precedenti di polizia, tra cui associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico».

Il 30 agosto 2014, la sede legale viene trasferita a Pisa in vicolo delle Donzelle e il nuovo rappresentante è Paolo D. (ovvero De Rosa) che, secondo il documento giudiziario, ha «precedenti di polizia» e lavora all’Università di Pisa come tecnico informatico dove ha fatto carriera «sino a ricoprire ruoli delicati e di rilievo con funzioni di gestione di tutta la rete internet e le comunicazioni dell’università di Pisa». Nel profilo Linkedin di Paolo De Rosa si legge che dal 2004 al 2015 è stato «System and network Administrator» proprio presso l’Università di Pisa.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Spulciando il sito di Autistici/inventati emerge come il titolare e responsabile del trattamento dei dati raccolti sul portale sia «Associazione Investici, con sede in vicolo delle Donzelle, Pisa». Si tratta della prova che De Rosa è il vero regista di tutta l’operazione del collettivo poiché l’indirizzo coincide con quello in cui è residente (sono dati pubblici).

Lo stesso indirizzo compare nel 2018 nell’atto costitutivo dell’associazione AI Odv di cui De Rosa è socio insieme a Ronny Brusetti e nel documento si legge che la nuova realtà eredita il «patrimonio devoluto a seguito dello scioglimento dell’Associazione non riconosciuta denominata Associazione Culturale Investici rappresentato dalla somma di denaro ammontante ad Euro 50mila».

In poche parole: l’uomo che gestiva la strategia cloud nazionale e la sicurezza informatica dello Stato, al tempo stesso forniva la piattaforma e gli strumenti a una rete di hacker legata al mondo dell’eversione e all’estremismo di sinistra. Per questo, siamo di fronte a un’inchiesta esplosiva.