Sventato il terzo attentato contro Trump: fermato un uomo armato a Coachella

Nel corso della campagna elettorale per l'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è sfuggito al terzo attentato. A riferilo sono alcuni media americani, secondo i quali Vem Miller, 49 anni, si era presentato con un falso accredito per Vip a un comizio del candidato alla Casa Bianca a Coachella sabato, dove il tycoon era atteso per un comizio. Fortunatamente, in questo caso non ci sono stati spari contro Trump ma l'uomo è stato fermato mentre viaggiava con due armi e molte munizioni nella sua auto. " Probabilmente abbiamo fermato un altro tentativo di assassinio ", ha dichiarato Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside.

Nella vettura dell'uomo, un suv nero, è stata trovata una pistola ma anche un fucile da caccia. Di per sé, l'uomo non sarebbe stato arrestato se fosse stato fermato al posto di blocco con e due armi in auto, in ottemperanza con la legge americana che ne consente il possesso. È stato arrestato in quanto una delle due armi era carica e aveva con sé un caricatore ad alta capacità. " Questo incidente non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento ", ci ha tenuto a precisare Bianco, che non ha voluto fornire nessuna ulteriore informazione prima della conferenza stampa convocata nella notte italiana. La campagna di Trump non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull'arresto.

A seguito del fermo dell'uomo, i giornalisti accreditati, così come i possessori di biglietti Vip, sono stati indirizzati attraverso una serie di incroci presidiati da ufficiali delle forze dell'ordine statali e locali prima di arrivare a una grande area erbosa. Qui è stato chiesto ai conducenti di aprire cofani e bagagliai e ogni veicolo per permettere la perquisizione degli agenti K-9, ossia delle squadre cinofile che hanno ricercato eventuali munizioni o esplosivi. Tutti gli altri partecipanti al congresso di Coachella sono stati inviati verso un sito a circa 3 miglia di distanza dal raduno, poco meno di 5 Km dove sono stati fatti salire sugli autobus e condotti sul posto.

Nessun'auto oltre a quelle dei media e degli ospiti Vip si è potuta avvicinare all'area dove Trump ha tenuto il suo congresso. Mancano pochi giorni alla chiusura elettorale, sono quelli più caldi e l'attenzione è massima attorno ai candidati, per evitare che malintenzionati possano portare a termine piani e progetti delittuosi.