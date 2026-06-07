Bombe israeliane nel Sud. Ucciso un generale libanese

L'esercito israeliano e Hezbollah continuano a scambiarsi colpi, nonostante la tregua negoziata tra lo Stato ebraico e il Libano a Washington. E ieri a finire sotto il fuoco sono state anche le truppe regolari di Beirut. I raid aerei di Tel Aviv, in particolare contro un veicolo sulla strada che collega Nabatieh con la cittadina di Marjayoun, hanno ucciso un generale di brigata, un capitano e un altro soldato. L'Idf ha affermato di aver preso di mira il mezzo dopo aver identificato quella che ha descritto come una minaccia per le proprie forze e aver ricevuto indicazioni che Hezbollah si stava preparando a sparare contro le truppe israeliane. Tsahal ha fatto sapere che l'incidente è sotto esame. Intanto il Partito di Dio ha continuato a lanciare droni contro i soldati e le comunità israeliane lungo il confine settentrionale. Ma subito sono partite le reazioni. Il presidente libanese Joseph Aoun ha condannato il bombardamento di Tel Aviv, definendolo una flagrante violazione della sovranità del paese e del diritto internazionale.

L'esercito di Beirut si è in gran parte tenuto fuori dalle ostilità e non ha preso parte ai combattimenti. Il Partito di Dio, gruppo filo-iraniano, ha pure espresso la sua disapprovazione per l'attacco. "Non è stato un errore, come sostenuto da Tel Aviv, bensì un crimine deliberato e premeditato", ha tuonato. L'accaduto è "una conseguenza naturale della mancanza di considerazione delle autorità per la sovranità del paese nonché delle sue concessioni gratuite", ha proseguito. "L'ultima di queste concessioni è stata la loro completa resa alle condizioni del nemico a Washington, il che lo incoraggia a violare il sangue del nostro popolo e il nostro esercito con impunità". Nel frattempo, anche un altro raid aereo sul villaggio meridionale di Saksakiyah ha ucciso sei persone e ne ha ferite quattro. Le ostilità tra Israele e Hezbollah si sono riaccese il 2 marzo, quando il gruppo sciita ha lanciato razzi e droni contro lo Stato ebraico, sostenendo che fossero in rappresaglia per l'uccisione della Guida Suprema all'inizio della guerra israelo-americana contro l'Iran. Il conflitto ha causato migliaia di morti in Libano e lo sfollamento di oltre un milione di persone. Il governo di Beirut ha risposto vietando le attività militari di Hezbollah e ha sostenuto gli sforzi degli Stati Uniti per garantire un cessate il fuoco duraturo, il ritiro israeliano dal sud e affrontare la questione delle armi di Hezbollah.

La milizia filo-iraniana ha rigettato le proposte che vincolano lo stop della guerra al suo disarmo, e sostiene che Israele deve prima interrompere gli attacchi e rimuovere le sue forze. Ma la vicenda è ancora più complessa, ci sono diversi attori in gioco. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto le dichiarazioni rilasciate venerdì da Aoun, il quale aveva accusato Teheran di usare il Libano come "merce di scambio" nei negoziati con gli Stati Uniti. Araghchi ha invece esortato lo stesso presidente libanese a "salvare il Libano dal suo vero nemico".

Intanto c'è indignazione per l'uccisione di bimbo palestinese di sette mesi colpito da un soldato dell'Idf a Hebron, in Cisgiordania.

Il bambino era in braccio alla madre nell'auto guidata dal padre che si è regolarmente fermata al checkpoint ma comunque oggetto dell'attacco. A Gaza invece, in due diversi raid dell'Idf sette persone sono state uccise e 15 ferite.