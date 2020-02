"A Chieti saremo migliaia". Ma le sardine fanno un altro flop

Lo stato confusionale delle sardine continua. Anche a Chieti i pesciolini hanno collezionato l'ennesimo flop, dopo la figuraccia di Napoli in piazza Dante. Per non parlare poi dei soli 30 manifestanti a Scampia. Un brutto periodo che conferma come il movimento anti-Salvini abbia perso anche simpatizzanti. Gli organizzatori teatini avevano parlato di un pienone: " Saremo a migliaia a Chieti ". Risultato? Sono scese in piazza solamente 300 persone. Meno della metà del numero annunciato. E c'è chi ha anche tentato di camuffare la situazione reale: " Scrivi che siamo 700… ".

L'obiettivo dichiarato era non solo quello di " riavvicinare la gente all’impegno civico e spingere al voto consapevole ", ma anche di " individuare quelle caratteristiche che deve avere un candidato sindaco con cui poter dialogare ". Sì, perché a Chieti a maggio/giugno si terranno le elezioni Amministrative e al momento il centrosinistra non ha ancora trovato unità e coesione: un caos totale. Ma le sardine hanno dimenticato di esplicitare un altro (forse il vero) scopo della manifestazione: tentare di affossare Matteo Salvini.

L'assalto a Salvini

Infatti in piazza è partita l'offensiva verso l'ex ministro dell’Interno: " Volere violenza sulla pelle degli altri non è politica, ma è populismo, che non rappresenta nessuno di noi "; " Non so come definirlo. Sicuramente è un fascista: uno che vuole la castrazione chimica per gli stupratori è un razzista e un fascista ". Non poteva mancare una dura presa di posizione sul caso Gregoretti: recentemente il Senato ha dato il via libera definitiva all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, denunciato per sequestro di persona per " aver privato della libertà personale 131 immigrati a bordo della nave Gregoretti ", per cui potrebbe rischiare fino a 15 anni di carcere. Dunque ora si fa affidamento ai giudici: " Salvini li avrebbe lasciati morire in mare, come ha tentato di fare. Speriamo che almeno per una volta i tribunali italiani colgano nel segno, lo condannino e lo colpiscano come deve essere ".