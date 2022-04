Come difendere la Terra (e non a parole)

È finito il tempo delle parole. E forse anche quello delle proteste nelle piazze e delle rivendicazioni. Ora è arrivato il momento delle soluzioni. Ecco perchè oggi un miliardo di persone di 192 paesi da un capo all'altro del mondo, celebrerà la 52ª Giornata della Terra, rilanciando un invito più che uno slogan: «Investire nel nostro pianeta». Soldi, certo, ma anche impegno. Coraggio. Azione. Ognuno nel suo piccolo o più grande mondo. Dai bambini ai governi, dalle scuole alle industrie, dalle aziende alla politica, l'hashtag voluto dall'organizzazione Earthday.org per questa giornata chiede una «partnership per il pianeta», perché c'è ancora tempo ma il tempo è poco.

È passato mezzo secolo ormai da quella prima celebrazione in America, il 22 aprile 1970, sulla scia di un disastro ambientale avvenuto nel canale di Santa Barbara, dove una piattaforma di trivellazione aveva provocato una gigantesca fuoriuscita di petrolio che causò la morte di oltre 10.000 animali. Furono 20 milioni gli americani, allora, che scesero in piazza. Oggi la sostenibilità non è più una rivendicazione ma una necessità. E l'obiettivo, è correre, accelerare nella lotta contro il cambiamento climatico. Ora o mai più, dicono gli scienziati climatici delle Nazioni Unite, per contenere la febbre della Terra a +1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale. «Eppure continuiamo a sostenere tecnologie che sono dannose per la crescita futura», afferma la ong Earth day, riconosciuta dal segretario generale dell'Onu. I sussidi al settore fossile sono stimati in 11 milioni di dollari ogni minuto, nel mondo, per un totale di 5.900 miliardi di dollari in un anno. «Dobbiamo costruire una cittadinanza globale che padroneggi il concetto di cambiamento climatico e sia ispirata dall'educazione ambientale ad agire in difesa del pianeta», è l'appello della presidente di Earthday, Kathleen Roger. In Italia mentre Wwf e P&G rispondono annunciando la realizzazione di 24 nuove Aule natura, per un totale di 36 aree verdi nelle scuole, dove 15.260 studenti potranno fare lezione all'aperto, Legambiente lo fa con un decalogo, 10 impegni per un futuro più verde, 5 rivolti ai cittadini e 5 invece indirizzati al Governo. Quali? Ad esempio più energie rinnovabili, più mobilità sostenibile ma anche politiche climatiche più ambiziose «per far uscire il nostro Paese dalla dipendenza delle fonti fossili, a partire dal gas russo». Le iniziative come ogni anni sono tante. In Italia ci sarà la tradizionale maratona multimediale, #OnePeopleOnePlanet. Quattordici ore di eventi sanno trasmesse in live streaming su Raiplay dall'Auditorium della Nuvola di Fuksas a partire dalle 8.30 del mattino e vedrà rappresentanti del governo, della scienza, della cultura e dello spettacolo e della società civile. La giornata culminerà alle 21 con il concerto «La voce della Terra» presentato da Carolina Rey con la partecipazione di Giovanni Allevi ambassador dell'Earth Day European Network.