Due illustri compleanni nella settimana del fashion

Cinquantasette sfilate fisiche e otto digitali (l'ultimo giorno lunedì 23), 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi tra cultura, mondanità, lifestyle. Tanti gli anniversari in programma: i 50 anni di Iceberg alla Pelota, marchio della famiglia Gerani di San Giovanni in Marignano, famoso per aver lanciato anche Marc Jacobs e ora col direttore creativo James Long, sempre 50 sono gli anni di Laura Biagiotti, marchio al top del cashmere (specie l'amatissimo bianco) fondato dalla famosa stilista morta nel maggio 2017 e ora saldamente in mano all'amatissima figlia Lavinia Biagiotti Cigna che festeggerà con abiti e le fragranze di successo della maison, prima su tutte «Roma».

Prima sfilata di questa tornata sarà Fendi oggi alle 14, seguita da Marni, Alberta Ferretti e proprio Iceberg. Fuori calendario c'è Twinset, e poi Peserico, Fiorucci, Maryling in Corso Monforte con tante fantasie della Op-Art e la mente visionaria di Victor Vasarely e tre colori come il blu elettrico, il rosa scuro e il pesca. Molte in questi giorni le presentazioni di moda mare, coi costumi da bagno di Fracomina che lancia anche il suo beachwear a Palazzo Isimbardi, e Miss Bikini con echi etnici dal Marocco alla Persia, dall'Africa del Nord Occidentale all'America Latina. Leggerezza ed eleganza per Le Twins, per una sensualità sussurrata come piace oggi alle nuove generazioni. Per sentirsi un po' principesse delle fiabe.

Ieri alcune anteprime come quella a tutta sartorialità di Antonio Riva Milano nell'Atelier di Corso Venezia. Una couture molto poetica che guarda al passato con rispetto ma sperimenta lavorazioni contemporanee, come i ricami preziosi; una purezza estetica esaltata nei modelli della Linea Atelier per vestire le occasioni importanti della vita delle donne. Blu notte invece è il colore di «Around Midnight» tra mikado e organza ma anche un inedito neoprene come un «alieno» in mezzo a tanti tessuti di tradizione e ricchezza.

Poi arriveranno i giorni dei defilè di Antonio Marras, Luisa Beccaria, Daniela Gregis, Del Core, N.21, Roberto Cavalli ed Etro, e ancora Max Mara, Genny, Philosophy by Lorenzo Serafini, Anteprima, Prada, Moschino, Emporio Armani (con la grande boutique di via Manzoni completamente rinnovata secondo il tocco magico di «Re» Giorgio che sfilerà la collezione Giorgio Armani a New York il 15 ottobre per tornare nel calendario milanese coi defilè donna di febbraio 2025), Tod's, Calcaterra, Gucci, Elisabetta Franchi, Versace, Ferrari, Ermanno Scervino, Ferragamo, Luisa Spagnoli, Andreadamo e Hui.

Milano Fashion Week punta sui talenti giovani, e lo fa anche con gli stranieri, stavolta con un runway show collettivo con 4 stilisti emergenti di Kequiao famoso distretto tessile della provincia di Zhejiang che ha stretto un accordo con Camera Moda, domani allo spazio Garden Senato.

Zuyao Song, Qing Leng, Ziye Wang e Yan Zangh presenteranno ognuno 15 modelli. A ottobre scambio cultural-fashion con quattro designer italiani emergenti che CNMI per l'accordo di tre anni porterà a Keqiao per la Settimana della Moda di quel distretto produttivo.