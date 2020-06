Estorsione al Vaticano, fermato broker

Estorsione da 15 milioni al Vaticano. È l'inquietante ipotesi che emerge dall'inchiesta di Oltretevere che ha portato all'arresto di Gianluigi Torzi nell'ambito delle indagini sull'acquisto del palazzo di Sloane Avenue a Londra da parte della Santa Sede. Torzi, imprenditore molisano, stando alle ricostruzioni sarebbe entrato in contatto con la Segreteria di Stato per aiutarla a risolvere l'impasse della partecipazione al fondo Athena di Raffaele Mincione, partecipazione finanziata con i soldi dell'Obolo di San Pietro - destinati ai poveri - e costata alle casse vaticane - sempre secondo quanto ricostruito - perdite per svariati milioni di euro. Il broker ora agli arresti, però, stando alle accuse si sarebbe ben presto trasformato nell'uomo in grado di tenere in pugno la segreteria di Stato fino a portare a compimento una estorsione di 15 milioni. Per gli inquirenti dell'Ufficio del Promotore di Giustizia il quadro si è fatto inquietante a cominciare dagli investimenti fatti dalla Segreteria di Stato nell'Athena Capital Global Opportunities Fund di Mincione, dopo un analogo tentativo di business naufragato in Angola.

Il più grande scandalo finanziario di sempre a Oltretevere, per come lo hanno ricostruito i magistrati vaticani (si parte da 300 milioni ma le cifre dei soldi che ballano in varie operazioni sarebbero molto più alte) si è consumato negli anni all'insaputa di un Papa Francesco impegnato in un'epocale e radicale opera di moralizzazione che non pochi nemici ha incontrato sulla sua strada. Quello che si dipana in queste ore è uno scandalo senza precedenti che non risparmia niente e nessuno e che con il fermo del broker per peculato, truffa, estorsione e auto riciclaggio è destinato a terremotare la Chiesa di Roma. Un sisma giudiziario che si traduce nella gestione «allegra» di centinaia di milioni di euro relativa all'acquisto da parte della Segreteria di Stato Vaticana dell'immobile nella capitale britannica (prezzo triplicato rispetto al valore iniziale).