Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Fakir, macché imprenditore. Il curriculum criminale del nuovo idolo della sinistra

Nel 2004 va in galera per droga, poi lesioni personali. E nel 2019 denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Fakir, macché imprenditore. Il curriculum criminale del nuovo idolo della sinistra
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

È come se esistessero due Fakir. Mentre l'inchiesta sul dramma di domenica a Bologna muove i primi passi, prende forma il ritratto dell'uomo morto tra le mani dei due poliziotti, il marocchino Fakir Abderrahim. Ma di ritratti ne circolano almeno due, distanti e apparentemente incompatibili tra loro. Da una parte i racconti di amici e parenti, da cui emerge la figura di un lavoratore onesto, integrato, generoso con dipendenti e connazionali, che ne stanno facendo una nuova icona dell'opinione pubblica progressista. Dall'altra, il curriculum giudiziario che sta emergendo in queste ore, e che viene reso noto in parte dal sindacato di polizia Coisp: quello di uno spacciatore di droga e di un violento, incappato a più riprese nelle maglie della giustizia. I precedenti peggiori, compresa la condanna che lo spedì in carcere, sono risalenti ad anni fa; quelli più modesti sono più recenti. E tutti vengono ricostruiti in queste ore per andare a comporre il profilo della vittima.

Nei racconti dei familiari si affastellano le storie di una vita ordinaria e alacre, il permesso di soggiorno, la ditta di facchinaggio, i rapporti stabili con la comunità marocchina. Il fratello maggiore di Farik, Zorkan Hamid, accenna a un "piccolissimo precedente", un errore di gioventù, "poi si era rimesso in riga lavorando sodo". Non è chiaro a quale precedente si riferisca, perché il morto ne aveva in realtà inanellati più d'uno. Se il "piccolo" è l'arresto del 2001, quando aveva diciassette anni, per detenzione di droga, dire che Abderrahim si era "rimesso in riga" è un po' eccessivo. Anzi, Farik fa un salto di qualità e entra nel mondo del traffico di droga. E l'anno dopo, nel 2002 finisce nel mirino della Squadra Mobile e della Direzione distrettuale antimafia bolognesi, che scavano intorno a una organizzazione che cura importazione e distribuzione di droga. Abderrahim è uno di loro: non un capo, un gregario che lavora nei piani bassi del clan. Lo arrestano insieme ad altre cinquantadue persone nella retata conclusiva dell'inchiesta, lo portano a processo, il 6 gennaio 2004 arriva la condanna a quattro anni e due mesi di carcere. Dovrebbe restare dentro fino al 2008 ma nel 2006 arriva l'indulto e Farik torna libero. Nel frattempo su di lui indagano per traffico di droga anche i carabinieri del capoluogo emiliano, in un'inchiesta che però non sfocia in altre condanne. Farik Abderrahim si mette a lavorare, ma i guai non sono finiti. Nel 2019, rende noto il Coisp, viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.

Di cosa si tratta? Secondo quanto si è potuto capire, la vicenda è simile in modo impressionante a quanto accaduto domenica a Bologna. Abderrahim è a bordo di un treno e si mette a dare in escandescenze con tale virulenza che il capotreno deve chiedere l'intervento della Polizia ferroviaria. E a quel punto, come l'altro ieri al Pilastro, la situazione degenera tanto che anche lì viene chiamata un'ambulanza. Ma non è finita: nel 2022 l'uomo viene denunciato nuovamente, questa volta per lesioni personali.

Non sembra nascere dal niente, insomma, il mezzogiorno tragico del Pilastro. Capire la storia di Farik serve a trovare un senso, una spiegazione.

Anche se i familiari si indignano col Coisp, parlando di "campagna di denigrazione"; e il difensore chiede: "Vorrei sapere da quali banche dati sono state attinte le informazioni su un suo precedente, lontano nel tempo. Si tratta di rivelazioni di segreto d'ufficio".

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica