La Farnesina rimpatria la bimba ricoverata a Phuket

È atterrato ieri all'aeroporto di Ciampino il velivolo dell'Aeronautica militare proveniente dalla Thailandia che ha riportato a Roma una bambina italiana di nove anni ospedalizzata d'urgenza a Phuket, nei giorni scorsi, in conseguenza del manifestarsi di una complessa patologia.

L'operazione di rimpatrio, richiesta dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani (foto), si è resa necessaria a seguito di un delicato intervento d'emergenza che ha stabilizzato le condizioni della bimba, ma richiedeva un rientro in sicurezza. Il ministro Tajani, in accordo con la Presidenza del Consiglio, ha quindi favorito l'intervento dell'Aeronautica Militare con un volo dedicato necessario per garantire alla minore un trasferimento quanto più breve e meno invasivo possibile, alla luce del delicato quadro clinico e della giovanissima età della paziente.

Sin dall'inizio di questa delicata vicenda, l'Ambasciata d'Italia a Bangkok, in stretto coordinamento con l'Unità per la Tutela degli Italiani all'estero della Farnesina, ha prestato ogni necessaria assistenza alla connazionale e ai suoi familiari, mantenendo stretti contatti con i congiunti e con l'ospedale italiano, nonché sensibilizzando le Autorità ospedaliere locali sull'importanza del caso e sulla necessità di un rapido rimpatrio sanitario. «Sono felice che sia tornata a casa», ha commentato Tajani, «e colgo l'occasione per formularle i miei migliori auguri».

Il vicepremier ha, inoltre, ringraziato il personale dell'Aeronautica Militare che ha gestito il rientro della connazionale, i funzionari della Farnesina e della Sede diplomatica per il lavoro svolto, sottolineando il «costante impegno del Governo italiano per la tutela dei nostri connazionali nel mondo».

La bambina, che ora è ricoverata in un presidio Clinico della Capitale, era arrivata in Thailandia con i genitori e la sorellina per le vacanze di Pasqua. Poco prima dell'atterraggio si era sentita male. Subito ricoverata in una struttura di Phuket, la bimba è stata poi trasferita in un ospedale di Bangkok dove i medici, in contatto con un'equipe del San Raffaele di Milano, l'hanno operata d'urgenza.

Sin da subito è iniziata la corsa della solidarietà per trovare i fondi necessari per un rimpatrio veloce con un volo. Si sono mossi dapprima la scuola che frequenta la bambina e varie associazioni e onlus, compresi i Vigili del fuoco.

Fino a quando il governo ha deciso di intervenire direttamente mettendo a disposizione il mezzo dell'Aeronautica militare.