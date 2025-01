FS, riduzione dei treni per ottimizzare la rete

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gruppo Fs Italiane «è consapevole delle ricadute sui viaggiatori e a tutti loro rinnova le scuse» per gli accadimenti degli ultimi mesi. È quanto ha comunicato ieri in una nota la società guidata dall'ad Stefano Donnarumma (in foto) a causa dei disservizi legati al blocco temporaneo della linea ad Alta Velocità Roma-Napoli causa un «inconveniente tecnico» che ha costretto a instradare i Frecciarossa sulla linea convenzionale che passa da Formia, con ritardi fino a 120 minuti. Dopo lo stop di Milano Centrale sabato scorso, ieri si sono verificati altri disservizi sia al Sud che al Nord con ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea tra Peschiera del Garda e Verona e fino a 50 minuti sulla linea convenzionale Milano-Piacenza, a causa di un guasto della linea elettrica fra Lodi e Tavazzano.

L'azienda è «in costante e proficua collaborazione con il ministero delle Infrastrutture, sta attuando una serie di azioni volte a migliorare il servizio ferroviario. Queste misure si rendono necessarie a causa dell'elevato numero di cantieri attualmente attivi, che caratterizzano il piano di investimenti del Pnrr e il programma pluriennale di manutenzioni e di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie». L'obiettivo, prosegue Fs, è «limitare al massimo i disagi per i viaggiatori». Attualmente sono operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e rendere la rete ferroviaria più moderna, efficiente e sicura. Come evidenziato nel recente piano strategico quinquennale, presentato lo scorso dicembre, l'incremento del numero di treni e di passeggeri negli ultimi anni ha comportato la necessità di un ulteriore sforzo di razionalizzazione. Per questo motivo, il gruppo Fs sta studiando alcune misure per ottimizzare l'offerta e mitigare gli effetti negativi sul servizio, con particolare attenzione alla gestione delle tratte ad alta densità, caratterizzate da treni non sempre pienamente occupati.

Parallelamente, sono in corso interventi mirati a migliorare la tempestività e l'efficienza della manutenzione, sia dei treni sia dell'infrastruttura ferroviaria.

Pur operando in un contesto caratterizzato da un numero di cantieri e da una mole di investimenti senza precedenti, conclude la nota, il gruppo Fs è impegnato nello studio di iniziative specifiche volte al miglioramento delle performance.