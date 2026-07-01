I 733 sacerdoti e 500mila fedeli

È una vicenda che coinvolge gli ultimi quattro Pontefici quella degli ultratradizionalisti della Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata da monsignor Marcel Lefebvre a Friburgo il primo novembre 1970, come società di vita comune senza voti. Fu infatti san Giovanni Paolo II nel 1988 a scomunicare quattro vescovi consacrati da Lefebvre, grande oppositore del Concilio Vaticano II, che intendeva così sfidare l'autorità del Papa e le riforme della Chiesa. Lefebvre, senza il mandato pontificio, esattamente come i lefebvriani di oggi, consacrò quattro vescovi suoi seguaci. Erano i monsignori Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de Galarreta, tutti allo stesso modo oppositori del Concilio con le sue riforme come l'ecumenismo, l'apertura ai laici, l'abolizione della messa in latino in favore di quella nelle varie lingue nazionali e popolari.

La scomunica con un gesto altrettanto storico fu poi tolta ai quattro vescovi ordinati da Lefebvre da Benedetto XVI nel gennaio del 2009. Allora emerse che Williamson, oggi deceduto, era anche un negazionista dell'Olocausto e da più parti si scatenarono veementi critiche nei confronti di papa Ratzinger per la sua decisione. Nonostante il lavoro della Pontificia commissione "Ecclesia Dei", incaricata proprio di riportare i lefebvriani nella piena comunione con Roma, il pontificato di Benedetto XVI non portò a segno la ricomposizione dello scisma.

La Fraternità, che oggi conta nel mondo circa 733 sacerdoti, 2 vescovi, 145 fratelli professi, 250 suore oblate, 268 seminaristi e circa mezzo milione di fedeli, è rimasta così a lungo in una specie di limbo finché nel 2019, prendendo atto della situazione, papa Francesco soppresse la "Ecclesia Dei" mettendo il dossier in mano alla Dicastero della dottrina della Fede.