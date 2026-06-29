L'amara lezione che ci dà il caso Moretti, top manager trascinato nella gogna mediatica

L'epilogo del processo a Mauro Moretti aggiunge amarezza al ricordo delle vite perdute che, come ci insegna la tradizione cristiana, non possono trovare pace né nella giustizia sommaria né nei capri espiatori. Non si può non pensare ad altri casi: top manager di grande esperienza trascinati nel fango della gogna mediatica ben prima che il processo giungesse a conclusione, il primo dei quali è senz'altro Giovanni Castellucci, già ad di Atlantia e Autostrade per l'Italia. Ebbene, l'antipatia non è reato, al di là del merito delle analisi che vedono bocciata, con voti più o meno gravi, la comunicazione dei due manager: e se quella di Moretti fu condotta alla meno peggio, per il ponte di Genova la malpractice è tale da essere materiale per manuali e lezioni universitarie.

Le analogie non sono finite tra Castellucci e Moretti. Nel caso di Avellino, il super manager che aveva lavorato sulla sicurezza di migliaia di chilometri di autostrade è condannato per non aver cambiato un tratto di guardrail che non spettava a lui analizzare. La similitudine con l'ex numero uno di FS è sconvolgente e getta l'ennesima ombra sulla pericolosità di fare impresa in Italia, Paese in cui un amministratore delegato di grande società può essere considerato responsabile di qualunque avvenimento, anche se a lui umanamente impossibile da conoscere. Nel caso di Viareggio la giustizia aveva già stabilito la colpevolezza dei responsabili dell'impresa tedesca proprietaria del carro cisterna, degli operai manutentori e di chi avevano revisionato e montato la componente difettosa.

Sono però tre le principali lezioni del caso Moretti: la prima, a pagare in questi casi è chi è antipatico, anche se è bravo. Moretti ha risollevato, modernizzato e lanciato verso il futuro Fs; Castellucci è stato forse il manager italiano più capace della sua stagione e la sua creatura, l'aeroporto di Fiumicino, è ancora oggi il migliore d'Europa.

La seconda lezione è: bisogna prepararsi, perché la crisi arriva ed è inutile pensare che sia un fattore da evitare con scaramanzia. Distingue piuttosto le organizzazioni professionali da quelle improvvisate. Ed è una lezione che vale per tutti: da Enel a Eni, da Terna a Leonardo, da Fincantieri a Stellantis.

La terza: di come si viene socialmente avvertiti dall'opinione pubblica, non ci si può occupare quando accade l'imprevedibile e, spesso, l'irreparabile. La reputazione specie in tempi di verità labili come questa è un patrimonio da preservare e da non far sporcare da invidiosi, concorrenti, detrattori e incapaci, peraltro, spesso, persone che accumulano tutte queste stesse caratteristiche.

In gioco non c'è un manager o protagonista delle istituzioni, simpatico o antipatico, ma l'Italia intera, ed è sempre avvilente scoprire dieci anni dopo di aver rovinato una carriera o un'esperienza di successo per sciatteria e tracotanza.

*esperto di reputazione e crisis communication