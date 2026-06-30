Non parlano giornali e procure

Appello. Manca nessuno? La Commissione sul Covid c'è, ci sono le audizioni, le carte, i verbali, le forniture per miliardi in mascherine, quelle contestate o sequestrate o non conformi. C'è Domenico Arcuri, commissario del governo Conte, e c'è Giuseppe Conte, che era premier e deve rimetterci la faccia. Ci sono i controlli saltati, le opacità, i canali privilegiati, insomma, c'è abbastanza roba per riempire una legislatura e qualche procura.

Manca nessuno? Il giornalismo c'è: anche se direbbero - è "targato", come dicono quando le notizie non escono dalla parte giusta. Quindi c'è chi ha raccontato di mascherine non idonee, delle certificazioni strane, c'è chi ha seguito i soldi (contratti, mediatori, amicizie, intercettazioni) e Il Giornale, per esempio, ci ha martellato sopra, nessuna "targa" ha reso false delle notizie vere. Ma i grandi giornali?

Quindi: manca nessuno? È assente il Pd, cioè: non fisicamente, in Commissione c'è, ma parla sottovoce, dice che la Commissione è politica anche se ne fa parte: ma era nello stesso governo Conte, la gestione soprattutto locale passò anche da lui: oggi parla di garantismo procedurale.

Manca nessun altro? Eccome. Manca la magistratura. Manca una sua chiara e palpabile ripartenza: perché a suo tempo si era mossa, certo, e alcune vicende hanno visto assoluzioni e archiviazioni e proscioglimenti, roba sgonfiata anche per ineccepibili cambiamenti legislativi: ma la stranezza è proprio qui.

Se una Commissione mette in fila nuove audizioni, e documenti, e funzionari che parlano (di controlli derogati, mascherine non conformi, certificazioni dubbie, offerte ignorate, zone grigie tra politica e burocrazia) la domanda è: neanche un fremito? Si aprono fascicoli per un niente, ci sono dossier sensibili che vengono aperti e chiusi e riaperti per decenni, e qui, invece, c'è una colossale spesa pubblica (soldi veri) per mascherine destinate alla salute pubblica, e c'è un governo che pretendeva una disciplina nazionale anche per respirare: che cos'è questo silenzio? Manca proprio chi non manca mai?