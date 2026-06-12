"Non siamo razzisti. Però in classe tollerano le bandiere palestinesi"

Enrico Fiumana è uno dei due studenti che ha esposto lo striscione "Italia agli italiani" al Liceo Monti di Cesena e che dovrà svolgere la"tesina riparativa" per il suo gesto.

A Il Giornale racconta di essere stato sorpreso per la reazione della scuola ma di aver al tempo stesso ricevuto un'ondata di solidarietà aggiungendo un particolare inedito: nello stesso Liceo nel corso dell'anno si sono svolte lezioni nelle classi con le bandiere della Palestina senza che i professori dicessero nulla.

Davvero al Liceo Monti si sono svolte lezioni con le bandiere palestinesi in classe? Pensi che se avessi scritto nel tuo striscione "la Palestina ai palestinesi" ci sarebbe stata la stessa reazione?

"Nella nostra scuola sulle porte delle classi ci sono fogli o cartelli che inneggiano alla Palestina ma nessuno è stato sanzionato per questo. Addirittura si sono svolte lezioni in alcune classi con le bandiere della Palestina esposte e i professori non dicevano nulla e anzi continuavano a spiegare come se nulla fosse. Oltre alle bandiere ci sono anche cartelli con scritto Free Palestine.

Eppure sei stato accusato di razzismo per aver scritto "Italia agli italiani", come rispondi a questa critica?

"Chi pensa che Italia agli italiani sia una frase razzista è perché il razzismo ce lo ha in testa. Di razzista non ha nulla, è una frase che esprime amore per la propria nazione e il proprio popolo. È un messaggio di speranza e amore per la propria nazione non certo di odio razziale".

L'amministrazione comunale ha dichiarato che con il vostro striscione avete fatto un'"offesa a tutta la città", ti senti di aver offeso tutti i cesenati?

"Assolutamente no, ritengo che sia una offesa alla città il fatto che ci siano zone come quella della stazione vicina al nostro liceo che sono impraticabili a certi orari della notte. I fatti di cronaca anche degli ultimi giorni con l'aggressione che ha subito in centro Fabrizio Faggiotto, il coordinatore dei giovani di Forza Italia vittima di un tentativo di scippo, dimostrano che i problemi a Cesena sono altri".

Ti aspettavi di dover scrivere una tesina riparatoria con tra i vari argomenti "gli africani siamo noi"?

"No, visto che mi è stato detto che siamo stati sanzionati per il fatto che l'affissione non fosse autorizzata.

Mi aspettavo di dover fare una tesina sui temi della scuola invece ci è stato fornito materiale su argomenti come le leggi razziali A parole si è detto che non si sanzionava il contenuto ma il gesto eppure nei fatti si è sanzionato il contenuto. La scuola dovrebbe essere un luogo di libera espressione".