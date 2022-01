Quirinale, Salvini vede Bossi: "Incontro affettuoso"

Sono le ultime ore prima dell'inizio delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica e i leader di partito si stanno muovendo per incontrare i loro consiglieri fidati per giocare al meglio le proprie carte. Il centrodestra è compatto attorno al nome di Silvio Berlusconi. Il Cav nelle scorse ore ha incontrato ad Arcore lo stato maggiore di Forza Italia e Matteo Salvini, invece, si è recato a Gemonio, in provincia di Varese, per far visita a Umberto Bossi. Domani il centrodestra si riunirà e Silvio Berlusconi dovrebbe comunicare la sua decisione finlae.

L'incontro tra Matteo Salvini e Umberto Bossi, da tempo lontano dalla politica attiva, è stato affettuoso, riferiscono fonti vicine al leader della Lega. I due hanno avuto modo di confrontarsi sull'imminente elezione del presidente della Repubblica ma anche sul governo. Non è stato reso noto il contenuto del loro confronto ma è possibile che la lunga esperienza di Umberto Bossi sia servita a offrire a Salvini consigli utili in vista delle votazioni per il Quirinale ma anche per i possibili smottamenti che potrebbero verificarsi successivamente all'elezione del capo dello Stato nel governo delle larghe intese.