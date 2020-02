Ira della Lombardia su Conte: "Soldi per poche settimane..."

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri guidato dal premier Conte in virtù dell'emergenza sanitaria provocata dall'epidemia del nuovo coronavirus non soddisfa la Lombardia.

A questo proposito Davide Caparini, assessore al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Regione lombarda, ha fatto notare come all'interno del documento non ci sia “ nulla per i lavoratori e le aziende esterne alla zona rossa ” ma residenti comunque nelle aree limitrofe. Come se non bastasse, ha proseguito Caparini, ci sono dei problemi anche per quanto riguarda il contenuto del decreto: “ Gli stanziamenti del governo a sostegno dei lavoratori autonomi e subordinati, in base ai nostri calcoli, non sono sufficienti a coprire la metà del periodo previsto. Per la platea dei circa 25.000 lavoratori i 24,2 milioni stanziati coprono solo 45 giorni ”.

Scendendo nel dettaglio Caparini ha evidenziato un fatto non secondario: “ Le misure minime per i dieci comuni della lodigiana prevedono per gli autonomi un contributo mensile di 500 euro, come adottato in occasione del Sisma del 2012, per i lavoratori dipendenti l’estensione degli ammortizzatori in deroga alle imprese sotto i 5 dipendenti e il rafforzamento dei Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per tutte le categorie di dipendenti ”. Continuando nel suo ragionamento, l'assessore ha fatto notare una “ insufficienza degli interventi di contrato alla crisi economica ”.

In altre parole, stando a quanto dichiarato da Caparini, l'esecutivo avrebbe provveduto a fornire un contributo tangibile soltanto ai soggetti – privati e aziende – situati all'interno dell'immediato epicentro dell'epidemia di coronavirus, ignorando il resto della Lombardia, dove il Covid-19 ha creato non pochi disagi. Non solo: le disposizioni economiche prese per la zona rossa risultano utili soltanto per una quarantina di giorni e non nel lungo periodo. “ Aspettiamo ora di leggere la versione finale del decreto legge ”, ha concluso l'assessore.

Calderoli: "Misure inutili e ridicole"

Ricordiamo che il decreto approvato dal Cdm contiene misure che – ha specificato Palazzo Chigi - mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese "che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ”. Tra i provvedimenti troviamo la sospensione dei versamenti di ritenute fiscali Irpef e contributi previdenziali Inps per gli alberghi della zona rossa, quella delle sanatorie fiscali e bollette, lo slittamento di varie rate e contributi a lavoratori autonomi.

Tutte queste disposizioni non solo non sono sufficienti a fronteggiare l'emergenza ma, sostiene Roberto Calderoli, sono anche “ ridicole ” e “ inutili ”. Il senatore della Lega, nonché vicepresidente del Senato, è sulla stessa lunghezza d'onda dell'assessore Caparini: “ Queste misure sono ridicole. Come curare un tumore con dei cerotti ”.