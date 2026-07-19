La schiscetta che piace tanto all'algoritmo

Nonostante gli algoritmi controllori del tempo di permanenza degli utenti sui social siano formule matematiche, ogni tanto possono anche essere spiritosi. Seguendo il mio tracciamento oculare che non si sofferma più abbastanza sui vanitosi chef che sfoggiano creazioni visivamente sbalorditive, l'algoritmo ha pensato che mi ci volesse una bella scossa. Poteva propormi l'ennesima signora bon chic bon genre che da una finta cucina "rural chic" con finestra affacciata sulla Val d'Orcia mi introducesse ai segreti per la torta salata di zucchine. Ma l'algoritmo è scaltro, o forse i miei occhi sono rimasti attaccati una frazione di secondo di più su un contenuto irriverente e lui - zac - ha colto l'attimo e mi ha regalato "preparo il pranzo a mio marito": Claudia è una ragazza graziosa, parla con accento siciliano, e prepara quella che a Milano chiamano la schiscetta. Lo fa da una cucina semplice, nessun piano di marmo ma fòrmica marrone e i rumori di fondo sono urli di bambino e non Vivaldi, come la schiscetta non è un lunch box refrigerato ma un'ex vaschetta di gelato resa opaca dai lavaggi. Le preparazioni sono basilari, perché si capisce che la ragazza ha fretta di andare a farmi i fatti suoi, siano le unghie o una maratona di fiction turche. E così "l'insalatona" diventa una lattuga sbattuta dalla busta alla vaschetta, i pomodori sono interi "tanto lui li mastica", la mozzarella squarciata con un lungo coltello, il tonno rovesciato con tutto l'olio senza sprecarlo "che così viene condita bene". I panini sono sbruciacchiati, il blocco di riso passa direttamente dal freezer sui piselli appena usciti dalla scatola "tanto per domani si scongela", le fette di mortadella sono alte un dito e la pasta sembra essere passata nel vinavil.

Quando l'opera è completata Claudia dà un'ultima rimestata con l'immancabile lungo coltello, alza a favore di camera la leccornia ed esulta soddisfatta "voilà". Nei commenti c'è chi chiede "sei sposata con un pastore tedesco?" e chi compatisce il "povero marito". Tanto Claudia è già uscita a fare quello che le pare, inconsapevole, forse, icona di sovversione culinaria.