SuperEnalotto, il Jackpot sfonda quota 200 milioni di euro

Il Jackpot del SuperEnalotto raggiunge quota 200,5 milioni di euro ed è il terzo montepremi più alto nella storia del gioco, una cifra che fa davvero sognare e suscita curiosità anche divertenti sul quello che potrebbe fare il fortunato che centrerà il “6” magico che continua a nascondersi ed è in palio per il concorso di domani sera martedì 28 luglio.

Per dare infatti un ordine di grandezza alla cifra, basta un “dolce” paragone con uno dei simboli dell’estate italiana: il gelato. Negli ultimi dieci anni il prezzo medio di un cono è aumentato del 36%, arrivando oggi a sfiorare i 4 euro e all valore attuale, il Jackpot equivale a oltre 50 milioni di gelati. In altre parole, significherebbe poter mangiare un gelato al giorno per quasi 140 mila anni. E sapevate che questo dolce ha oltre 460 anni? A inventare la ricetta del gelato moderno fu l’architetto Bernardo Buontalenti nel 1565, alla corte dei Medici a Firenze. Il cono, invece, arrivò oltre tre secoli dopo: nel 1903 Italo Marchioni, gelatiere veneto emigrato negli Stati Uniti, brevettò la cialda commestibile, destinata a cambiare per sempre il consumo.

In attesa del “colpo grosso” fa comunque festa una persona che ha centrato 1 punto 5 da 208.092,12 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cernusco sul Naviglio (Milano) presso il punto di vendita Sisal Edicola 3 Torri situato in Via Pontida, 7/9. La combinazione vincente è stata: 18 – 19 – 33 – 34 – 61 – 85 – J 15 – SS 59. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 25 luglio ha assegnato 423.890 vincite.

Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/. Le storie dei vincitori e le curiosità che Sisal ha raccolto in questi 28 anni di SuperEnalotto sono invece tutte raccolte nella nuova area del sito ufficiale: https://www.superenalotto.it/vincitori