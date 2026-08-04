Guidi col telo mare sul sedile? Occhio alla multa e ai risarcimenti in caso di incidente

Sono in tanti a stendere il telo mare sul sedile della propria auto dopo essere stati in spiaggia. Si tratta di una vecchia abitudine presa per proteggere la tappezzeria non solo dalla sabbia, ma anche dall’acqua di mare. Non solo. Il telo non mette a contatto con il sedile, spesso e volentieri bollente dopo le molte ore trascorse sotto il sole.

Esaminando il Codice della Strada, vendiamo che non esistono divieti rivolti proprio a questa consuetudine, che viene vista come assolutamente innocua. Tuttavia in molti non sanno che questo comportamento mette a rischio l’incolumità di chi guida e di tutti gli altri che si trovano a bordo della vettura.

Il telo mare, per quanto possa apparire strano, ostacola il funzionamento delle cinture di sicurezza e degli airbag. Questi due dispositivi di sicurezza hanno lo scopo di bloccare il corpo in modo corretto, impedendo urti anche mortali, e proteggendo organi e tessuti molli. Stendere un telo sul sedile altera l’attrito tra il corpo umano e la seduta, compromettendo il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Questo fenomeno si chiama submarining e si riferisce alla posizione del nostro corpo: il bacino scivola, finendo sotto la fascia addominale della cintura. Quest’ultima finisce per comprimere l’addome, una zona del corpo estremamente morbida, che rischia danni anche gravi in caso di incidente. Nei casi peggiori, possono rompersi la milza, il fegato o addirittura l’intestino, con tanto di rischio di emorragie interne.

Non solo. La presenza del telo altera anche la percezione di quei sistemi che permettono l’apertura dell’airbag. Il dispositivo potrebbe addirittura arrivare a non aprirsi.

Come abbiamo visto, non esiste una norma specifica che vieta di stendere il telo mare sul sedile, tuttavia l’art.141 del Codice della Strada impone a chi guida di mantenere il controllo dell’automobile e adottare sempre comportamenti compatibili con la propria sicurezza e la sicurezza di chi è a bordo. Di conseguenza, sono sanzionabili tutti quei comportamenti che mettono a rischio l’incolumità di conducente e passeggeri.

Come se ciò non bastasse, se in caso di controlli post-incidente risultasse che eventuali lesioni sono state provocate o possono essere riconducibili alla presenza di un telo mare, potrebbero esserci delle variazioni dal punto di vista della liquidazione del denaro da parte delle compagnie assicurative. Il risarcimento può essere ridotto. In questo caso si fa riferimento all’art. 1227 del c.c.