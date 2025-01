Scuola, slitta l'iscrizione. "Per scegliere meglio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Proprio quando i genitori erano pronti, Spid alla mano, a procedere alle iscrizioni on line alle scuole scelte per i propri figli, arriva a sorpresa la comunicazione del ministero dell'Istruzione sullo slittamento della fatidica data: non più l'8 gennaio, come ogni anno, ma il 21 dello stesso mese. Un cambio di programma inatteso «per garantire - precisa in un laconico comunicato il dicastero di viale Trastevere - una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata».

Chi, nonostante la corsa agli open day e le varie attività di orientamento offerte dagli istituti scolastici prima di Natale, non aveva ancora le idee chiare, avrà tempo fino al 10 febbraio per decidere, ultimo giorno questo della finestra temporale che si aprirà alle ore 8 del 21 gennaio. Non cambiano invece le modalità di iscrizione on line, che sono obbligatorie per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per quelle paritarie. Si dovrà accedere alla piattaforma Unica attraverso l'identità digitale (Spid o Cie) e compilare la domanda con i dati dell'alunno e della famiglia. Oltre alla scuola indicata va segnalata un'alternativa, ed eventualmente una terza scelta, in caso nel primo istituto non ci fosse disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. L'eventuale spostamento verrà comunicato alla famiglia via mail. Inutile, comunque, affannarsi ad inoltrare la domanda in tempi record perché l'ordine di arrivo non conta ai fini dell'accettazione. I criteri di precedenza sono altri e sono decisi dai singoli Consigli di istituto in base all'autonomia scolastica: generalmente viene presa in considerazione la vicinanza della residenza dell'alunno alla scuola, ma possono rientrare tra i criteri di scelta il luogo di lavoro dei genitori, particolari impegni professionali o situazioni familiari. L'iter della domanda potrà essere seguito accedendo all'area riservata della piattaforma Unica o sulla app Io. Per chi ha bisogno di aiuto per compilare la domanda di iscrizione, nelle biblioteche comunali sono attivi servizi di supporto informatico, grazie ai volontari e alle volontarie del Servizio civile digitale. Si può ricevere assistenza anche in uno dei dodici punti di facilitazione digitale attivi nelle Case di Quartiere.

Mancano ancora un paio di settimane al countdown che riguarda 1,3 milioni di studenti. Maggiore respiro, dunque, per le famiglie che avranno più tempo per orientarsi. Allo slittamento in avanti del calendario per le iscrizioni on line, nonostante le rassicurazioni del Mim sul fatto che sia stato deciso per consentire una scelta più ponderata, potrebbe aver contribuito il processo di dimensionamento della rete scolastica parte del Pnrr. Poiché il numero degli iscritti alle scuole diminuirà nei prossimi anni a causa della denatalità, è stata prevista una riduzione del personale scolastico nel prossimo triennio, ma non tutte le regioni sarebbero pronte a mettere in pratica le nuove regole.

Rimangono escluse dall'iscrizione

telematica le scuole dell'infanzia, quelle di Valle d'Aosta, Trento e Bolzano e di specifici percorsi indicati nella nota ministeriale annuale. In questi casi restano i vecchi moduli cartacei da presentare in segreteria.