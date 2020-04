Sondaggio, Lega primo partito mentre Renzi precipita: i dati

Nella serata di ieri, martedì 31 marzo, è andato come da consuetudine in onda Cartabianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer nella prima serata di Rai Tre. Uno dei momenti clou dell’appuntamento televisivo è quello dedicato al sondaggio realizzato da Ixè. E l’analisi realizzata dall’istituto demoscopico per il format ha portato con sé alcune sorprese e alcuni dati veramente interessanti. Andiamo a dare un’occhiata ai numeri.

Il primo partito italiano si conferma essere la Lega di Matteo Salvini: il report registra il Carroccio al 26,2% delle indicazioni di voto, in calo dello 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Ciò detto, la compagine leghista mantiene a debita distanza il Partito Democratico. Già, perché i dem del segretario Nicola Zingaretti – recentemente guarito dall’infezione di Covid-19 – si fermano al 22,6% delle preferenze. E così come la forza dell’ex titolare del Viminale, il Pd perde lo 0,3% negli ultimi sette giorni.

Terzo partito politico del Belpaese, secondo il sondaggio Ixé, è il Movimento 5 Stelle: secondo il report e le risposte del campione intervistato, i pentastellati raccoglierebbero il 15,6% nelle urne (+0,5% sull’ultima analisi). Alle spalle dei grillini continua a farsi largo Fratelli d’Italia: la realtà fondata e guidata da Giorgia Meloni guadagno un decimo di punto e sale così dall’12,7% al 12,8%.

Sale, dello 0,4%, Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi godono di un buon momento e si attestano al 7,4% dei consensi. Ecco, mettendo insieme i volumi di Lega, FdI e FI, un’eventuale coalizione del centrodestra unito peserebbe per il 46,4%.

Sfiora invece il 4%, fermandosi al 3,9% ma guadagnando lo 0,4% rispetto al precedente sondaggio del medesimo istituto demoscopico, La Sinistra.

Al 2% tondo-tondo delle indicazioni troviamo Più Europa di Emma Bonino, mentre sotto alla giù risicata (per non dire risicatissima) soglia del 2% ecco Italia Viva di Matteo Renzi: il partito centrista dell’ex presidente del Consiglio affonda infatti all’1,9%. Un dato clamoroso ed estremamente negativo per il rottamatore, tutti i parlamentari e simpatizzanti renziani.

Sotto a Iv, all’1,8% c’è Europa Verde, mentre Azione di Carlo Calenda raccoglie appena l’1,6%. Tutti gli altri partiti messi assieme, in aggiunta, valgono il 3,6%.

Chiudiamo con il dato, assai importante, degli indecisi e degli astenuti, che continuano a rappresentare la maggioranza della popolazione elettorale: sono il 40,6% del campione del sondaggio.