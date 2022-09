Tablet esplode nelle mani di un bambino di 5 anni

Momenti di paura a Padova. Un tablet domenica mattina è esploso fra le mani di un bambino di appena cinque anni.

Il bimbo, che vive nella sua abitazione con i genitori nel quartiere Madonna Pellegrina, si trovava con loro in soggiorno poco prima dell'ora di pranzo. Stava giocando con il suo tablet quando improvvisamente è scoppiato.

Subito sono scattati i soccorsi. Mamma e papà, dopo un primo momento di terrore, hanno reagito. Si sono immediatamente resi conto che il figlio non aveva riportato ferite o ustioni gravi. Così hanno chiamato il 118, che è giunto in via Tre Garofani insieme ai vigili del fuoco. Il piccolo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma è stato dimesso nel primo pomeriggio, intorno alle 16, dopo essere stato visto sia da un oculista pediatrico che da un otorinolaringoiatra.

A preoccupare è stato anche il fumo che fuoriusciva dall'apparecchio e si temeva fosse stato inalato inavvertitamente del ferito. Ma i medici, che lo hanno visitato, hanno rassicurato la famiglia, perché il figlio stava bene. Dopo essere stato posto in sicurezza dai vigili del fuoco, il dispositivo elettronico è ora stato sequestrato dagli agenti della questura di Padova, che cercheranno di capire, attraverso il supporto di esperti, cosa possa essere accaduto.

Non è escluso che il tablet sia rimasto troppo a lungo collegato all'alimentazione, che avrebbe potuto surriscaldare il dispositivo, fino poi a farlo esplodere tra le mani del bimbo. Di fatto si accerterà anche se il tablet aveva parti sostituite, magari per un guasto, o tutte le componenti erano originali.

Ma si tratta di un dettaglio. La cosa fondamentale è che il paziente sta bene e che per fortuna quanto accaduto non ha avuto conseguenze peggiori.