Il vero pericolo è chi ci attacca non chi reagisce

Mario Roggero non è un assassino: è un cittadino che si è difeso troppo, violando i limiti di una legge che spesso prevede le pene detentive secondo un prontuario. In modo brutale, si potrebbe riassumere così il dramma del gioielliere piemontese che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo durante il violento assalto al suo negozio. Un ultrasettantenne che dovrà scontare quasi quindici anni di galera, una sorta di ergastolo mascherato.

Roggero, però, non è rimasto solo. Salvini è stato il primo a invocare la grazia da parte del presidente Mattarella mentre il guardasigilli Nordio ha già avviato l'istruttoria. Dai capigruppo in Parlamento a governatori come Cirio, il centrodestra si è mobilitato per strappare il commerciante dal carcere.

Il caso Roggero sta lasciando un segno profondo nel dibattito sulle misure contro la criminalità. Sembra ispirato proprio alla sua vicenda il comma del nuovo ddl Sicurezza che cancellerà ogni tipo di risarcimento per i danni riportati dai criminali mentre commettono reati.

Resta una parte di opinione pubblica, spesso coincidente con la sinistra, che identifica Roggero nel prototipo del salvinian-vannacciano con il grilletto facile, una sorta di fascistoide che da solo scredita l'area di governo. Molti sembrano dimenticare la preoccupante ondata di criminalità in Italia che dalle zone più disagiate delle metropoli si è estesa in provincia e nei centri minori. Alla delinquenza di impronta nazionale si sta sommando quella ancora più aggressiva legata all'immigrazione clandestina.

I gioiellieri che reagiscono sono il pretesto per sminuire un problema che tocca tutti, ma che una certa opposizione si ostina a minimizzare per il tic di creare

personaggi negativi che possano risultare imbarazzanti per l'area di governo. Dimenticano un dettaglio. Il vero rischio per gli italiani è costituito dai criminali pronti a colpirci, non dai Mario Roggero pronti a difendersi.