Zucchero convoca anche l’avvocato di Sempio Liborio Cataliotti per la Partita del cuore Soul Edition

Questa sera, alle ore 20.30, lo stadio Lunezia di Pontremoli ospiterà la “Partita del cuore Soul Edition”, incontro calcistico a scopo benefico che vedrà contrapposti il Lunisiana Soul Football Club e la Nazionale Italiana Cantanti. L’iniziativa è promossa dal cantautore Zucchero Fornaciari, residente da circa trent’anni nella cittadina della provincia di Massa Carrara. I fondi raccolti nel corso della serata saranno interamente devoluti a due realtà del territorio impegnate nel sociale: l’associazione Aldi, che offre supporto alle persone con disabilità, e la Fondazione Il domani dell’autismo.

La selezione del Lunisiana Soul Football Club vedrà la partecipazione di ex atleti professionisti quali Gianluigi Buffon, Antonio Di Natale ed Andrea Barzagli, affiancati da calciatori provenienti dalle società dilettantistiche locali. Tra i convocati figura anche l’avvocato penalista reggiano Liborio Cataliotti, attualmente avvocato di Andrea Sempio. L’evento riprende una tradizione avviata per la prima volta nel 2000 e riproposta nell’agosto del 2024, confermando l’appuntamento benefico nello stadio comunale di Pontremoli. Il Lunisiana Soul Football Club è una selezione calcistica a carattere benefico ideata e capitanata da Zucchero Fornaciari. La squadra prende il nome dal forte legame con il territorio della Lunigiana e con la città di Pontremoli, dove l’artista risiede da circa trent’anni, unendo l’identità locale al concetto di musica “soul”.

Questa la lista completa dei convocati ufficiali per la partita di questa sera: Gianluigi Buffon, Pago, Marcello Cottafava, Andrea Filippi, Jacopo Uberti, Giacomo Bonaventura, Lorenzo Bellotti, Antonio Di Natale, Simone Occhipinti, Andrea Leri, Riccardo D’Angelo, Dimitri Morini, Andrea Barzagli, Matteo Denegri, Moed Doughi, Paolo Bettini, Samuele Simoncini, Marco Spadaro, Davide D’Angelo, Leonardo Ferrara, Luca Ribolla, Liborio Cataliotti, Gabriele Oddo, Daniele Bennati, Simone Tiribocchi, Francesco Zannoni, Adelmo Blue Fornaciari e Zucchero.