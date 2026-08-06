Pellacani da brividi, nuovo oro nel sincro 3 metri con Pizzini: quinto titolo da leggenda, mai nessuna come lei

Chiara Pellacani non si ferma più: per lei arriva la quinta medaglia d’oro agli Europei di Nuoto di Parigi 2026 grazie al trionfo nel trampolino 3 metri al fianco di una splendida Elisa Pizzini. L’azzurra riesce nella straordinaria impresa di vincere 5 titoli nella stessa edizione di una rassegna continentale, centrando uno straordinario record che la fa entrare di diritto nella storia dei tuffi, anche se, è doveroso rimarcarlo, il programma odierno della specialità è molto più fitto rispetto al passato e consente di avere più gare a disposizione.

Un dettaglio che non ridimensiona affatto l’impresa straordinaria della tuffatrice romana, capace di mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo tuffo di queste cinque gare che l’hanno vista assoluta protagonista, senza mai dare l’impressione di volersi accontentare dei prestigiosi traguardi già raggiunti ma determinata fino in fondo a volersi mettere al collo un quinto oro che profuma di leggenda.

Pellacani e Pizzini si sono rese protagoniste di una serie di tuffi di altissima qualità, sbagliando davvero poco e non concedendo nulla alle avversarie: le azzurre hanno preso la testa della classifica dalla terza prova, senza più lasciarla fino alla fine della gara. Il sigillo finale è arrivato con un doppio e mezzo ritornato carpiato, particolarmente tecnico e difficile da eseguire soprattutto nel sincronizzato, che ha consentito loro di toccare quota 308,07 punti e di staccare le avversarie per proiettarsi verso l’agognata medaglia d’oro. Alle spalle dell’Italia è arrivata l’Ucraina, mentre sul terzo gradino del podio è salita la Germania.

Chiara fa pokerissimo, aggiungendo l’oro nel sincro 3 metri a quelli già conquistati nel team event, nel sincronizzato misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, nel trampolino da 1 metro individuale e nel trampolino da 3 metri individuale. Per la terza volta agli Europei di nuoto l’atleta romana porta a casa 5 medaglie: a Budapest 2021 furono un oro, tre argenti e un bronzo, a Roma 2022 due ori, un argento e due bronzi.

“L’importante è affrontare le gare nel modo giusto, e i risultati sono arrivati”, ha dichiarato Pellacani dopo la conclusione della gara. “Il tanto lavoro, la tanta sintonia tra di noi, come persone e come atlete sono stati gli ingredienti per il successo odierno”, ha aggiunto Pizzini, “questa medaglia per me rappresenta tutto, la dedico a chi mi è stato vicino quest’anno”. “Ne ho parlato con la mia famiglia, immaginavo a fine gara una foto con cinque medaglie d’oro”, ha concluso Chiara parlando della sua straordinaria impresa, “sono contenta di esserci riuscita”.