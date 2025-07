Occhiaie, perché aumentano d'estate. Le creme per coprirle

La zona del contorno occhi è molto delicata e in estate è spesso segnata da borse e occhiaie.

Queste ultime in particolare sembra che con la stagione estiva aumentino. Ci si ritrova così con delle aree scure sotto gli occhi che conferiscono al viso un aspetto stanco e spesso anche invecchiato. Le occhiaie aumentano in estate a causa di diversi fattori. Innanzitutto l’esposizione al sole di questi mesi le accentua aumentando la loro pigmentazione di melanina che le rende più scure.

Esse sono anche il segnale di disidratazione a cui la pelle va incontro a causa delle temperature troppo calde e umide. Inoltre a ciò si aggiungono le ore piccole che inevitabilmente ci accompagnano in vacanza che quindi fanno sì che esse siano il segnale evidente di stanchezza e sonno arretrato.

Oltre a bere tanta acqua e riposare abbastanza ci sono delle creme preziose e miracolose in grado di attenuare i segni evidenti delle occhiaie agendo efficacemente sul contorno occhi e donando risultati visibili in poco tempo. Scopriamo quali sono le più efficaci.

Contorno occhi lenitivo di Acqua alle Rose

Contiene il 95% di ingredienti di origine naturale. È a base di estratto di Rosa Chinensis adatta per proteggere la pelle da agenti esterni e dall’effetto lenitivo. Efficace per contrastare i segni del tempo nella zona occhi e per contrastare le borse e occhiaie. Ha una texture leggera che la rende perfetta anche per la base trucco.

Pistilli di zafferano- L'elisir oro - Contorno occhi di Bottega Verde

Formula avanzata che fonde i Ceramidi all'estratto iperfermentato di Zafferano coltivato nella Tenuta. Di origine vegetale, contribuisce a migliorare l’idratazione, l’elasticità e levigatezza cutanea L’estratto è noto per le sue potenti proprietà antiosddisanti. Riduce visibilmente occhiaie e borse donando luminosità ed elasticità alla zona del contorno occhi.

Contorno occhi - Daiki di Iyoskin

Dalla texture leggera e fresca, dona un aspetto disteso e luminoso, ideale anche per combattere i segni di stanchezza e fatica. Aiuta a migliorare la profondità delle rughe donando luminosità ed idratazione della pelle. Contiene olio di rosa Mosqueta, ricco di acidi grassi polinsaturi e olio di Vinaccioli. Quest’ultimo grazie al suo alto contenuto di polifenoli e vitamina E, svolge un’interessante azione antiossidante che lo rendo un ottimo ingrediente nella skin-care. L’estratto di Vite Rossa invece agisce sul microcircolo, migliora gli scambi nutritivi e in combinazione con l’azione idratante dell’acido ialuronico, effettua un’importante azione anti borse, anti occhiaie ed illuminante.

Siero contorno occhi di Qui e Ora

Questo siero ha una formulazione studiata per risolvere tutti i problemi di occhiaie, borse, gonfiori e rughe. Texture delicata che riduce le rughe profonde dalla zona perioculari, riempendo i segni e levigando la pelle (collagene).

Distende lo sguardo, contrastando borse e occhiaie. Nutre e rinforza l’epidermide sottile del contorno occhi. Ricco di caffeina, collagene, estratto di mirtillo, estratto di foglio d’olivo, estratto di camomilla, fosfolipidi, vitamina C.