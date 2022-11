Emoticon per la droga, video di risse, movida: le chat violente dei ragazzini

Ci sarebbe una chat su Telegram, ‘Trilussa by night’, attraverso la quale le bande di Trastevere si danno appuntamenti e si scambiano notizie su nottate a base di droga, alcol e risse, dove prendono di mira anche i commercianti per farsi dare alcolici. Come riportato da Repubblica, sarebbero 13 i partecipanti del gruppo, forse gli stessi che organizzano le serate e che postano anche i video delle loro imprese registrate con i cellulari. Ovviamente le bravate vengono documentate per avere approvazione e sempre più like. Una situazione preoccupante e violenta che i residenti di Trastevere purtroppo conoscono molto bene da tempo.

Il senzatetto preso a calci in faccia

Proprio attraverso i social gli investigatori della IV sezione della squadra mobile stanno indagando per cercare di individuare i responsabili del pestaggio di Simone ‘Pantera’ Lopetti, il senzatetto di 55 anni, originario del Quartaccio, che un paio di settimane fa era stato preso a calci in faccia e sulla testa da alcuni ragazzi minorenni. La zona che preoccupa è quella compresa tra piazza della Malva, piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere, dove non mancano atti vandalici.

In un video postato nella chat si vedono tre ragazzi che lanciano una bicicletta del bike sharing nel Tevere. Mentre uno riprende la scena con il telefonino, gli altri due sollevano la bici elettrica e, dopo aver contato, la scaraventano nell’acqua. Il regista dell’azione vandalica commenta con una bestemmia la riuscita dell'impresa e ferma il video quando ormai il mezzo ha raggiunto il fondale del fiume. In un altro filmato, sempre postato nella chat, si vedono dei ragazzi che rubano il microfono a un artista di strada e intonano la canzone di Toto Cutugno, ‘L’Italiano’. Come se non bastasse, un uomo che ha requisito un pallone, stanco dei continui palleggi dei ragazzini in una piazza zeppa di persone, è finito in un video dove viene sbeffeggiato al grido di “scemo, scemo” , poco prima di essere rincorso dal gruppetto.

I consigli per comprare cocaina

Ci sono anche commercianti che devono chiudere i negozi e abbassare le serrande per paura di queste baby gang che vogliono entrare con violenza negli esercizi commerciali per avere una birra gratis. “Bevo, bevo, bevo, mi ubriaco e son felice anche se poi vomito” , è il coro di adolescenti che urla sotto la fontana di piazza Trilussa, ovviamente in piena notte. Nel gruppo c’è anche chi chiede agli altri partecipanti se per caso hanno della cocaina, chiamata neve, con tanto di emoticon del fiocco di neve. In pochissimo tempo arrivano le dritte per contattare chi di dovere e poter comprare ciò che si vuole. Tra i consigli anche quello di scrivere al pusher di turno utilizzando però Wickr Me, l'app di messaggistica istantanea ritenuta più sicura di Telegram.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?