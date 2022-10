Calci in faccia a un senzatetto, poi la maxirissa: la violenza dei ragazzini

Piazza Trilussa, situata nel cuore di Trastevere, è uno dei principali ritrovi della movida romana. Questo fine settimana, precisamente sabato, ai piedi della fontana dell'Acqua Paola si è consumata una violenza brutale nei confronti di un senzatetto.

Non è una novità che la sera in quella zona scoppino delle risse tra turisti o romani ubriachi. Tanto è vero che nel fine settimana è sempre presente qualche camionetta dei carabinieri. Difficilmente, però, si era arrivati a sfogare la propria violenza nei confronti di un senzatetto inerme. A denunciare l'ultima follia attraverso un video pubblicato è stata Repubblica.it. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona sono al vaglio delle forze dell'ordine per identificare i responsabili. Indagano i poliziotti del commissariato Trastevere.

Cosa è successo

Si vede bene nel girato un gruppo di ragazzi che circonda l'uomo di mezza età seminudo a terra e con la camicia strappata sul petto, un paio di scarpe da tennis e dei pantaloncini rossi. " Daje de tacco " grida uno dei picchiatori all'amico. Due di loro prendono la rincorsa e lo colpiscono violentemente in faccia con due calci. Il senzatetto inerme non riesce neanche a reagire. Così il primo adolescente, vestito con un paio di pantaloni jeans e cappuccio bianco di una felpa che spunta dal giubbotto nero, ha colpito per la prima volta in testa la vittima. Subito dopo un altro ragazzo lo imita. Poi il terzo calcio.

Presenti in piazza anche alcune ragazze che alla vista della scena, sconvolte, iniziano a gridare: "Regà che fate, fermi!". Prima che qualcuno intervenisse per fermare quella barbarie sono passati oltre 40 lunghissimi secondi. Fino a quando un altro ragazzo, anche lui con la felpa bianca, decide di staccarsi dal gruppo di spettatori e si scaglia contro uno degli aggressori. A quel punto, lo seguono anche altri 5 ragazzi. Mentre la vittima resta a terra ancora incapace di comprendere cosa stia accadendo per via dei calci presi fino a un attimo prima, scoppia la maxirissa. In un attimo Piazza Trilussa è per l'ennesima sera teatro di violenza.

Problema sicurezza

Roma è il quinto comune, dal punto di vista dell'indice di criminalità, nella classifica stilata da il Sole 24 Ore, attraverso i dati estratti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Peggio della Capitale solo Bologna, Torino, Rimini e Milano, che è prima. Solo nei primi sei mesi del 2022 sono state presentate 205.053 denunce. Alcuni reati sono cresciuti in maniera esponenziale: incendi e aggressioni, anche a sfondo sessuale. Le denunce per aggressione a livello nazionale sono aumentate del 24%.