"Mio nipote è bloccato al nord per il coronavirus" , ma è una truffa. Un raggiro bello e buono ai tempi del virus cinese. Messo in atto da gente senza scrupoli pronta a lucrare sull’emergenza. Il tutto, fortunatamente, è stato scoperto dalle forze dell’ordine. L’indagine è avvenuta nell’ambito della quotidiana azione di contrasto alle frodi realizzate in danno di titolari di polizze vita rilasciate da Poste Italiane. Gli agenti della polizia postale e delle comunicazioni di Roma hanno arrestato due uomini italiani di 64 anni e di 54 anni. E una donna di 83 anni colti "nel flagrante tentativo di incassare, con falsi documenti", una polizza assicurativa del valore di 84mila euro emessa a favore di un’anziana di 90 anni.

Il personale di polizia è intervenuto presso un ufficio postale in zona Roma Est dove uno dei componenti del gruppo, l’anziana donna di 83 anni, stava attendendo di riscuotere la consistente somma di denaro, accompagnata dai due complici. Nel tentativo di trarre in inganno i dipendenti della posta, la donna, che si era sostituita alla legittima titolare, aveva comunicato l’urgente necessità di liquidare la polizza per disporre di denaro da inviare al proprio nipote bloccato in Lombardia a causa dei provvedimenti urgenti relativi alla diffusione del coronavirus.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso di scongiurare l’incasso fraudolento e di bloccare tutti i malviventi. Oltre ai tre arrestati, sono stati indagati in stato di libertà anche due ulteriori complici impegnati nel ruolo di “palo”.

