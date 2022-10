Offerte Esclusive Prime: tanti prodotti per la cura della pelle scontati

Per ottenere una pelle liscia e levigata è indispensabile prendersene cura ogni giorno, impostando una beauty routine composta da piccoli gesti in grado di fare la differenza. La pelle del viso e del corpo, infatti, ha bisogno di idratazione costante e di nutrimento specifico, garantito dall’uso di prodotti ad hoc che devono essere tarati in base all’età e alle esigenze individuali.

Trovare le creme e i trattamenti giusti per ogni tipo di pelle è facile, soprattutto per chi approfitta delle numerose offerte online che permettono di portarsi a casa prodotti efficaci a prezzi convenienti. L’evento Offerte Esclusive Prime destinato ai clienti Amazon Prime, in programma l’11 e il 12 ottobre 2022, rappresenta l’occasione giusta per dotarsi di tutto ciò che serve per la cura della pelle.

L'Oréal Paris crema viso Revitalift Laser X3

La crema viso L'Oréal Paris Revitalift Laser X3 da giorno permette di ottenere una efficace azione antirughe, grazie all’acido ialuronico e al pro-xylane concentrato che corregge e densifica la pelle, promettendo risultati visibili anche a breve termine.

Collistar crema corpo rassodante

Collistar crema corpo rassodante intensiva plus con attivatore di collagene e acido previene il rilassamento dei tessuti, rassoda e idrata la pelle garantendo un facile assorbimento senza ungere.

Crema corpo Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops

Caratterizzata da una fragranza a base di miele e tè verde, la crema corpo Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops contiene diversi ingredienti naturali che hanno un effetto energizzante e idratante, lasciando un delicato profumo sulla pelle.

Nivea Cellular Luminous anti-macchie

La crema da giorno Nivea Cellular Luminous anti-macchie, con SPF50, è utile per prevenire e ridurre le rughe ma anche per proteggere dai raggi solari grazie al fattore di protezione solare molto alto. La formula leggera è arricchita con acido ialuronico e vitamina E.

Biopoint crema corpo nutrizione prodigiosa

La crema Biopoint per il corpo nutrizione prodigiosa ad azione nutriente e protettiva è pensata per la pelle da secca a molto secca. È un prodotto da usare quotidianamente per ottenere morbidezza e elasticità, riattivando la naturale capacità di idratazione della pelle. Ha un gradevole profumo di mandorla.

