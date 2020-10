Hai preso l'influenza? Ecco cosa devi mangiare per star meglio

Con questo clima altalenante ecco che inesorabilmente arriva l’influenza che ci tormenta con tosse, febbre, mal di gola, congestione nasale e dolori alle ossa.

Molti non sanno o sottovalutano il fatto che una sana alimentazione è un’alleata di vitale importanza contro i malanni stagionali. Serve per accelerare il processo di guarigione e sentirci meglio. Innanzitutto bisogna prestare molta attenzione all’idratazione dell’organismo perché quando si ha la febbre tendiamo a disidratarci.

Il primo consiglio infatti è di bere tanta acqua e bevande come tè verde, spremute d’arancia e frullati. Quest’ultime servono per fare il pieno di vitamine e antiossidanti, È inevitabile sentirsi inappetenti ma bisogna sforzarsi di mangiare almeno cibi più leggeri. Il nostro corpo necessita di assumere proteine per sentirci meno deboli e debilitati. Via libera a carne magra, carni bianche, pollame oppure pesce. Questi cibi sono preziose fonti di proteine, aminoacidi e ferro. Inoltre risultano maggiormente digeribili.

In caso di tosse c’è un rimedio naturale che può diventare nostro infallibile alleato, il miele. Un cucchiaino preso da solo senza bere liquidi calma efficacemente la tosse. Ed è utile per ridurre il bruciore alla gola. Anche le spezie possono essere utili contro i sintomi influenzali. In particolare la curcuma che è ricca di acido acetilsalicilico: la si può sciogliere in una tisana insieme allo zenzero che è fonte di vitamina C. Come la curcuma, anche l'uva passa e i datteri risultano ricchi di acido acetilsalicilico, che altro non è che il principio attivo dell’aspirina.

Quando il corpo è debilitato le vitamine del complesso B aiutano a rafforzare il sistema immunitario dall’attacco di virus e batteri. È indispensabile mangiare cibi che siano fonte soprattutto di vitamine B6 e B12. I più indicati sono il pane integrale, il pesce, pollame, le lenticchie, gli spinaci e le banane, i cereali, il tonno, il latte e i derivati.

Tra gli antibiotici naturali più consigliati vi sono l’aglio e la cipolla. Hanno proprietà antivirali, antibatteriche, depurative. Meglio consumali crudi, per esempio in una fresca insalata a base di legumi. Per riequilibrare la flora intestinale che viene messa a dura prova se si assumono medicinali bisogna fare incetta di fermenti lattici vivi sono contenuti nello yogurt che è facilmente digeribile e fresco. Risulta ottimo per merenda oppure a colazione. Un altro spuntino da preferire quando si è k.o. è la frutta secca in particolare noci, anacardi, nocciole e mandorle. È ricca di vitamine e sali minerali come zinco, ferro e magnesio e dall’effetto antiossidante.