Arriva "Osservaprezzi carburanti": ecco come funziona l'app ministeriale gratuita per risparmiare su benzina e diesel

A partire dal pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, è stata messa a disposizione di tutti "Osservaprezzi carburanti", la nuova app ministeriale gratuita che consentirà, dopo un periodo di comprensibile rodaggio iniziale, di risparmiare su benzina e diesel.

Il software, sviluppato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e fruibile su sistemi iOS e Android, trasmette informazioni sul costo dei carburanti effettuando un confronto tra i prezzi praticati dai distributori presenti sul territorio così da fornire agli automobilisti le informazioni necessarie a effettuare la scelta migliore per le proprie esigenze. Come spiegato sul portale ufficiale del dicastero, grazie alla nuova applicazione i cittadini riusciranno a "individuare il distributore più vicino oppure confrontare i prezzi per scegliere quello più conveniente". Grazie a questi due parametri di ricerca, pertanto, l'automobilista potrà decidere in totale autonomia se fermarsi alla stazione di servizio più comoda e rapidamente raggiungibile oppure se guidare un po' più a lungo per risparmiare.

Inoltre, la piattaforma mostrerà la media dei prezzi su base regionale, aggiornata quotidianamente. Questo valore consentirà di capire subito se le tariffe del singolo distributore siano vantaggiose, nella norma o più care rispetto al resto del territorio in cui si risiede. Un sistema che aiuterà ad avere un quadro completo sulle discrepanze tariffarie tra le diverse stazioni di servizio e risulterà particolarmente prezioso nei territori dove i costi variano in modo significativo in base alla posizione geografica, al marchio della compagnia o alla scelta della modalità fai-da-te.

Il funzionamento della piattaforma è molto intuitivo: dopo il download, basta indicare la propria Regione per accedere direttamente a una mappa interattiva: all'interno della schermata verranno mostrati i punti vendita attivi sul territorio. Selezionando un singolo impianto, si aprirà una scheda con le tariffe ufficiali trasmesse al Mimit, affiancate dal paragone immediato con i valori medi del territorio. Trattandosi di un servizio appena lanciato, il Ministero chiede la collaborazione degli utenti: segnalare errori nei dati o problemi tecnici sarà fondamentale per correggere il tiro e migliorare la qualità complessiva dell'app.

Le prime difficoltà sono state segnalate dal Codacons. "Il primo e più grave problema è che è del tutto sprovvista di un confronto diretto tra i prezzi praticati dai distributori sul territorio", scrive l'associazione, "chi la scarica si ritrova davanti ad una mappa grafica degli impianti ubicati in zona, senza alcuna indicazione circa i listini praticati dagli stessi".

"Altro enorme problema è rappresentato dal fatto che per numerosi distributori i listini non risultano aggiornati, con i prezzi di benzina e gasolio comunicati dai gestori riferiti ai giorni scorsi e in alcuni casi addirittura fermi a giugno", si legge ancora, "una dicitura in caratteri molto piccoli informa gli automobilisti circa la data cui si riferiscono i prezzi indicati".