"Vivo con mille euro e abito in un dormitorio". La nuova vita di Irene Pivetti

Irene Pivetti ha cambiato vita e ora gestisce un ristorante sociale a Monza. Sembrano lontanissimi i tempi in cui, parlamentare, venne eletta presidente della Camera, la più giovane che l'Italia abbia mai avuto. Al momento indagata per evasione fiscale e con tutte le società congelate, benché non abbia avuto nemmeno il rinvio a giudizio, Irene Pivetti è al centro di un processo mediatico, che di fatto le ha precluso molte strade. " Queste cose innescano dei processi mediatici devastanti, la banca ti impedisce di fare qualsiasi cosa. Diventa un inferno ", ha spiegato al settimanale Gente.

Ha dovuto ricominciare da zero, e non per modo di dire: " All’improvviso frana tutto ciò che hai fatto nella tua vita. E di colpo sei un criminale. Mi hanno azzerato la società, mi hanno distrutto tutto. E io avevo messo tutti i miei beni lì. Hanno avuto la buona idea di privarmi dei mezzi di sussistenza, ma fa niente ". Già, "fa niente" dice Irene Pivetti, che oggi è possibile incontrare nella mensa di via Tazzoli a Monza, dove coordina il punto ristoro del centro sociale. Vive e lavora qui Irene Pivetti, che ora ha un posto letto nel dormitorio adiacente la mensa: " È più comodo perché non ho l’automobile. E poi non potrei permettermela ".