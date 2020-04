Amy Schumer cambia nome al figlio: ricordava una parola osé

Amy Schumer ha deciso di cambiare il nome a suo figlio, dopo che la madre di una sua collega le ha fatto notare una omofonia con un altro termine imbarazzante.

Come riporta l’Independent, la comica statunitense ha parlato del figlio di 11 mesi nel suo podcast “Amy Schumer Presents: 3 Girls 1 Keith”, spiegando di aver chiamato il neonato Gene Attel Fischer, come omaggio al comico David Attel. Ora però il nome del piccolo è diventato Gene David Fischer, perché l'attrice - nota per la sua comicità politicamente scorretta - si è sentita costretta a fare un passo indietro.

In pratica, a portare la comica e il marito a decidere per questo cambiamento è stato il fatto che il suono del nome originale assomigliava un po’ troppo a “ genital ”, ossia “ genitale ”. A Schumer è stato fatto notare dalla collega Claudia O’Doherty, la cui madre aveva affermato che “ Amy ha chiamato suo figlio genitale ”. Quindi per evitare qualunque problema presente e futuro al bambino, Attel è stato scambiato con David, che tra l’altro omaggia anche il padre di Amy Schumer, il cui nome completo era Gordon David Schumer.

Per scherzare su quanto è accaduto, la comica ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae insieme con il marito, mentre entrambi guardano davanti a loro con disapprovazione. Nella didascalia si possono leggere parole molto auto-ironiche: “ Oh, come se non aveste mai chiamato vostro figlio Fessura Genitale ”, ha scritto con un gioco di parole che si riferiscono chiaramente all'intimo femminile.

Schumer è una comica molto celebre, attiva in teatro, al cinema e in televisione. Tra i suoi film più celebri c’è “Un disastro di ragazza” del 2015 e “Come ti divento bella!” del 2018. Dal 2013 ha una sua serie dal titolo “Inside Amy Schumer”.

L’attrice ha sposato a febbraio 2018 lo chef e agricoltore Chris Fischer: la coppia ha avuto il piccolo Gene David nel maggio 2019. Il piccolo Gene fa spesso capolino nelle foto o nei video social della mamma, che ha testimoniato la visione del primo film, il primo completo da chef come il papà, i primi gattonanti acrobatici e molte altre prime esperienze di vita.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?